Херсонщина или Черногория: куда и за сколько поедут отдыхать украинцы летом

Сезон отпусков в 2021 году подвергся кардинальным изменениям из-за пандемии. Людям приходится привыкать к новым условиям – обязательным ПЦР-тестам или сертификатам вакцинации.

Несмотря на коронавирус, многие страны уже открыли свои границы для отдыхающих, но с обязательным соблюдением правил въезда. Впрочем, многие украинцы пока еще не определились, куда готовы поехать и сколько потратить на отдых.

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В 2021 году для туристов открыто больше стран

По сравнению с 2020 годом, сейчас для туристов будет открыто больше стран. Самыми популярными среди украинцев являются такие направления, как Турция и Египет. Чтобы въехать в эти страны на отдых, нужно предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 72 часа до приезда.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 4 июня также назвал Турцию наиболее открытой страной для наших граждан. Доступными для отдыха являются Греция, Кипр, Хорватия и Болгария.

Некоторые украинцы все же предпочитают провести отпуск в туристических местах нашей страны. Например, выбирают пляжи Херсонщины или затопленное село Бакота, в Хмельницкой области.

Также существенно отличается стоимость отдыха в разных уголках мира. Некоторые украинцы отметили, что провести время за границей в 2021 году можно значительно дешевле, чем в Украине. В среднем, они назвали сумму в 30 тысяч гривен – именно во столько может обойтись отдых.

По результатам исследования OLX Недвижимость, в мае 2021 года украинцы больше всего искали жилье в Одессе, Черноморске и Закарпатье. К тому же цены на аренду квартир или домов на одесских курортах несколько выше, чем в Николаевской или Херсонской областях.

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