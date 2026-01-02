Куда полететь в 2026 году: Ryanair назвал топ-5 городов, на которые стоит обратить внимание туристам

С началом 2026 года многие путешественники могут искать новые направления для своего следующего путешествия. Авиакомпания Ryanair обнародовала самые популярные направления на следующий год.

Лоукостер рекомендует 5 направлений для отдыха, большинство из которых расположены в Европе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Ryanair.

Смотрите также Мегапопулярная локация в Италии стала платной: к чему готовиться туристам

Какие топ-5 направлений на 2026 год назвал Ryanair?

Братислава

Столица Словакии быстро становится одним из самых интересных городов Европы для отдыха, сочетая богатую историю с современным шармом. Известный своим средневековым Старым городом и потрясающими видами на замок, город станет доступнее, чем когда-либо, летом 2026 года благодаря рекордному расписанию Ryanair с 33 маршрутами, что увеличит пропускную способность на 70%.



Братислава / Фото Pexels

Тирана

Оживленная столица Албании – это город, где красочные улицы, оживленные кафе и потрясающие горные пейзажи создают незабываемые впечатления от путешествия. От волшебного сочетания османской, итальянской и современной архитектуры до оживленной площади Скандербега и спокойного озера Тирана, город предлагает идеальное сочетание истории, замечательной погоды и современной культуры.

Пескара

Италия остается одним из самых привлекательных направлений Европы, предлагая потрясающие побережья, исторические города и кухню мирового класса. Пескара, город на побережье Адриатического моря, известна своими потрясающими пляжами и местом рождения итальянского поэта Габриэле Д'Аннунцио.

Рабат

Историческая столица Марокко известна своими потрясающими видами на побережье, элегантной архитектурой и яркой культурной жизнью. Рабат предлагает путешественникам уникальное сочетание традиций и современности. Как пишет Daily Mail, Рабат вошел в список десяти самых популярных направлений в отчете Skyscanner о тенденциях в путешествиях на 2026 год.



Рабат / Фото Pexels

Гданьск

Жемчужина польского Балтийского побережья известна живописным Старым городом, потрясающей набережной и богатой морской историей. Гданьск предлагает идеальное сочетание культуры и отдыха.

Куда поехать в отпуск?