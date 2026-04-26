Влюбленным на заметку: 3 идеи для свидания на Левом берегу Киева

Идеальное свидание – это не всегда о больших тратах, а об атмосфере и эмоциях. Левый берег Киева часто недооценивают, однако здесь есть несколько мест, где можно хорошо провести время.

На инстаграм-странице блогера Юли @jb_kiev, которая рассказывает о красивых местах Киева, появились 3 локации, где можно не только погулять, но и прожить романтический совместный момент и получить незабываемые впечатления.

Читайте также Самые красивые маршруты для прогулок в Киеве весной: локации с сакурами и тюльпанами

Какие есть 3 идеи свидания на Левом берегу Киева?

"Выше. Киев"

Днепровская набережная, 13

Здесь можно арендовать частную локацию на крыше в куполе со смотровой площадкой с панорамой на Днепр. Влюбленные могут принести с собой суши, круассаны или вино. Здесь особенно атмосферно на закате солнца.

Культурный кластер "Краков"

Русановская набережная, 12

Здесь расположено пространство, где проходят различные концерты, выставки или кинопоказы. Программа здесь часто меняется, поэтому каждое свидание может быть разным – от живой музыки до атмосферного кино.

Музей-парк "Украина в миниатюре"

Гидропарк, Броварской проспект, 9-В

Локация подойдет для тех, кто хочет не только поговорить, но и получить общее впечатление. Формат этого свидания предусматривает легкую прогулку и ощущение маленького путешествия.

Здесь можно никуда не спешить и осмотреть всю страну в парке за один вечер. Место прекрасно подходит для непринужденного свидания.

Куда пойти на свидании во Львове?

Певица Мия Рамари рассказала в своем инстаграме, что для первого свидания во Львове подойдет чайная "Поднебесная", ресторан "Дах", артцентр "Дзига", а также "Муниципальный арт-центр".

Эти локации действительно интересные и небанальные, поэтому подойдут для тех, кто хочет отдохнуть в красивом месте или с пользой провести время и узнать для себя что-то интересное.

Что еще стоит прочитать?