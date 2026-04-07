Пасха во Львове: куда пойти, чтобы попеть веснянки и поводить гаивки

Пасха во Львове – это сочетание традиций и городских событий: от богослужений в храмах и гаивок до ярмарок и праздничных локаций в центре. В этот период город предлагает немало вариантов для прогулок и отдыха как для тех, кто ищет атмосферу праздника, так и для тех, кто хочет открыть для себя Львов по-новому.

До Пасхи осталось меньше недели, поэтому 24 Канал рассказывает, что Львов подготовил для горожан и гостей города на праздники.

Куда пойти во Львове на Пасху?

Воскресенье, 12 апреля

1. На территории комплекса Emily Resort состоится семейный фестиваль "Гаивки на Медузе", который продлится в воскресенье и понедельник. Посетителей ждут традиционные гаивки, казацкие забавы, концерт группы "Скрябин", мастер-классы для детей, этнодискотека и тому подобное. Обязательно наденьте вышиванку, ведь здесь состоится конкурс на лучший образ в вышиванке, а победитель получит подарок.

Фестиваль понравится и взрослым, и детям, а вход на него – свободный.

2. Во Львовском органном зале состоится пасхальный концерт при свечах. Действо начнется в 21:00, поэтому это прекрасная возможность завершить праздничный день на хорошей ноте. Билеты стоят всего от 150 гривен, а купить их – можно здесь.

Понедельник, 13 апреля

1. На второй день пасхальный фестиваль состоится в "Древнем граде". Празднования начнутся в 14:00 и продлятся до вечера. Здесь гаивки смогут поводить те, кто в воскресенье праздновал в семейном кругу и не имел возможности приобщиться к забавам.

В программе фестиваля – мастер-классы, конкурсы и различные забавы. Будет даже сектор для водных боев, поэтому стоит взять с собой сменную одежду. Хедлайнер праздника – артист Иван Попович. Кроме его выступления, вечером запланированы DJ-сет с украинскими хитами и зажигание карпатского костра.

Вход стоит 350 гривен за взрослого и 250 гривен за ребенка. Кроме того, посетители должны соблюсти дрескод – украинский этностиль.

2. В 18:00 в Музее Соломии Крушельницкой состоится веснянковое музыкальное действо, где посетители смогут попеть аутентичные веснянки. Билет можно купить – здесь.

Какая главная локация во Львове на Пасху?

Как мы уже рассказывали ранее, эпицентром пасхальных празднований во Львове является Музей народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого, то есть Шевченковский гай. Именно здесь атмосфера праздника и единения чувствуется больше всего. Тысячи людей собираются вместе, чтобы почтить украинские традиции.

В этом году, как всегда, в Гаю запланировали много всего интересного на 12 – 13 апреля. Вход на праздники стоит 300 гривен, льготный – 150 гривен, а для военных, ветеранов, вдов и детей погибших военнослужащих, людей с инвалидностью I – II групп – бесплатно.