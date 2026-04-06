Львовяне поделились лучшими локациями, куда поехать с детьми на выходных

Выходные с детьми это всегда немного вызов и немного приключение. Хочется сменить картинку, но без долгих переездов и изнурительных планов. Хорошая новость: возле Львова есть немало мест, где можно и отдохнуть, и увлечь детей новыми впечатлениями.

В соцсети Threads львовяне поделились проверенными локациями для коротких поездок, которые одинаково хорошо подходят и малышам, и взрослым.

Куда львовяне советуют поехать с детьми за город?

1. Реабилитационный центр для птиц "Свободные крылья" в селе Кожичи. Здесь уже почти 30 лет лечат птиц с травмами. В центре можно увидеть диких, домашних и экзотических птиц. После реабилитации "пациентов" отпускают в естественную среду. Основатель и владелец реабилитационного центра Виктор Шельвинский рассказал Суспильному, что птицы, которые больше не могут летать, остаются у них навсегда.

Детям и даже взрослым будет очень интересно послушать о судьбе птиц и их восстановление, поэтому этот центр – точно стоит посетить.

2. Озеро Барвинок возле Нового Роздола. Водоем расположен посреди живописного леса и благодаря нетронутой природе и бирюзовой воде напоминает Амазонку. Здесь можно прогуляться и организовать пикник, а купаться запрещено.

3. Оброшинский дендропарк. На территории есть контактный зоопарк с редкими животными. Входной билет стоит 300 гривен.

4. Зоопарк "Лимпопо" в селе Меденичи. Здесь можно увидеть харизматичных лемуров, обезьян, капибару, тигров и тому подобное. Билет для взрослого стоит 350 гривен, а для ребенка – 250 гривен.

5. Парк 3020 в селе Стрелки. Здесь дети смогут вволю набегаться, а взрослые в то время будут рассматривать современные скульптуры.

6. "Альпакио". В 30 километрах от Львова можно пожить в домике, рядом с которым хозяйничают альпаки. Дети будут в восторге, ведь смогут покормить и погладить этих милых животных не через сетку, а в непосредственной близости.



Возле домика есть ферма с "Альпаками"

7. "Липовая долина". Это комплекс, который расположен недалеко от Львова и предлагает спокойный отдых на природе. Летом здесь есть большой бассейн, в котором можно освежиться в жару.

8. Семейное хозяйство Cozy farm. Сюда можно приехать просто на несколько часов, чтобы сделать атмосферный пикник на ферме и покормить коз, или арендовать палатку и остаться на ночь. Дети точно будут в восторге от ночевки на настоящей ферме.

9. Парк развлечений "Уруру". Сюда точно надо ехать с самого утра, чтобы успеть опробовать все аттракционы. Детей в парке ждут сухие горки, всесезонные тюбинговые трассы, разнообразные качели, веревочный парк и тому подобное. Билет в "Уруру" стоит 900 гривен, а для детей ростом до 90 сантиметров – бесплатно.

10. Казацкая слобода "Раковец". Это комплекс отдыха возле Львова с озером, бассейном и рестораном.

