Куда поехать на велосипеде за Львов для незабываемых выходных весной

19 апреля – особенная дата для велосипедистов, хотя и не совсем в традиционном смысле. Она известна как Bicycle Day – день памяти о первой преднамеренной поездке на велосипеде под действием ЛСД в 1943 году.

Но чем не повод сесть на велосипед весной? Тем более когда возле Львова скрываются замечательные локации, которые так и просятся стать целью поездки. 24 Канал с удовольствием расскажет о них подробнее.

Смотрите также Мини-джунгли в городе: мало кто знает, что в одном из парков Львова растут настоящие бананы

К каким можно прибегнуть нетипичным маршрутам за Львов ради вайбового весеннего уик-энда?

Чебуречная в Брюховичах.

Брюховичи в целом – самый короткий и самый простой веломаршрут от Львова, как пишут на lviv.travel. Это всего каких-то 10 километров относительно спокойной дороги, удобной даже для семей с детьми.

А знаменитая "Чебуречная" там давно стала культовой остановкой. Рядом еще и Брюховицкий лес с множеством тропинок и озером с болотными черепахами, которых можно увидеть с берега.

Интересный факт: официальный Международный день велосипеда отмечают 3 июня. Почему же у нас вспоминают еще 19 апреля? Потому что в этот день 1943 года швейцарский химик Альберт Гофманн сознательно принял 250 микрограммов ЛСД в лаборатории, чтобы лучше понять действие вещества. А поскольку он поехал домой на велосипеде (военное время запрещало передвижение на автомобилях), впоследствии 19 апреля стали вспоминать как Bicycle Day – в честь той поездки и развития нейронауки.

Чебуречная в Брюховичах

Ясниский карьер.

Он расположен где-то в 20 километрах от Львова возле села Ясниска. Фактически это три водоема, возникшие после затопления песчаного карьера еще в 1966 году, общей площадью в 76 гектаров и максимальной глубиной в 20 метров.

Главная прелесть здесь – песчаное дно, которое придает воде бирюзовый оттенок, редкий для равнинных водоемов Львовщины. Сюда едут ради пейзажей, рыбалки и тишины. Но купаться официально запрещено, как отмечают на discover.ua.

Ясниский карьер

Медвежий приют "Домажир".

Медвежий приют "Домажир" – единственный в Украине реабилитационный центр для бурых медведей, спасенных из цирков, отелей и других мест, где с ними жестоко обращались. Площадь приюта – 20 гектаров, на которых живут несколько десятков медведей.

Приют основан при поддержке международного фонда Four Paws и сочетает реабилитацию животных с экологическим просвещением для посетителей. Дорога от Ясниского карьера – всего несколько километров по лесной тропе, но на экскурсию надо записаться заранее, как указано на bearsanctuary-domazhyr.org.

К слову, все три локации легко совместить в один день: Брюховичи утром, Ясниский карьер в полдень, и медведи под вечер. Чем не идеальные весенние выходные на колесах вблизи Львова? Да и маршрут Брюховичи – Бирки – Ясниский карьер – Домажир является частью официального веломаршрута Львовщины.

Медвежий приют "Домажир"

Какие еще интересные туристические магниты Львовщины стоит рассмотреть для короткого путешествия?