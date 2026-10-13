Травел-блогер Вадим Гринько, который путешествует по Украине и рассказывает о своих открытиях в тиктоке, поделился местом для спокойного отдыха среди красивой осенней природы.

Куда вместо Буковеля советует поехать тревел-блогер?

Сейчас самое лучшее время, чтобы поехать в Воеводино в Закарпатье. Есть шанс, что вам там понравится больше, чем в Буковеле. Здесь дешевле, уютнее и нет толп. У меня расписание было примерно таким: есть, купаться в бассейне, гулять,

– рассказал Гринько.

Воеводино – это урочище и одноименный горнолыжный курорт на Закарпатье, история которого тянется еще с 1997 года. Осенью здесь спокойно и тихо. Рядом находится парк Шенборна, который простирается на 13 гектаров. Здесь есть живописное озеро, родники, скульптуры и мосты. Туристы могут прогуляться пешком или заказать прогулку на лошадях.

Цены в Воеводино довольно доступные – номер категории "стандарт" стоит от 3 643 гривен, и в эту стоимость даже входят завтраки. Инфраструктура на курорте не настолько развита, как в Буковеле, но есть все, что нужно для отдыха.

Куда поехать в Закарпатье вместо Буковеля: видео

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Куда поехать на Закарпатье?

Поездку в Воеводино можно совместить с посещением других интересных мест на Закарпатье. Например, можно посетить:

Мукачево;

местные винодельни;

Колочаву – уникальное горное село, где работает целых 10 различных музеев;

оленью ферму возле Хуста;

Лумшоры – курорт с горячей минеральной водой, где можно купаться в чанах под открытым небом;

замок Сент-Миклош – средневековый замок в поселке Чинадиево с многовековой историей и романтическими легендами.

Или же можно отправиться в поход по Черногорскому хребту, который в это время года выглядит, пожалуй, красивее всего.