Сотни тысяч цветов в одном месте: куда поехать в Украине, чтобы увидеть поля тюльпанов

Весной в Украине есть немало цветущих локаций, где можно провести время с родными и друзьями. Особенно красиво в апреле и мае цветут тюльпаны, которые станут украшением любой фотосессии.

Едва ли не в каждом городе Украины можно найти замечательные локации с тюльпанами. Но, если вы хотите увидеть поля тюльпанов, как в Нидерландах, то отправляйтесь в Волынскую область, пишет 24 Канал со ссылкой на Суспільне.

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На Волыни стартовал фестиваль тюльпанов

На Волыни вблизи села Линовка Луцкого 25 апреля начался ежегодный фестиваль тюльпанов "Волынская Голландия". На поле района расцвели сотни тысяч цветов разных по размеру, форме и цвету.

В этом году в коллекцию добавили 20 новых сортов. На пяти гектарах одновременно расцвели более 300 сортов тюльпанов, среди которых "Карнавал де Рио", "Экзотический император", "Манго Шарм", "Сисси" и другие.

На Волыни стартовал фестиваль тюльпанов / Фото Суспільне Луцьк

Посетители могут увидеть лилейный тюльпан. Один из популярных сортов – трехцветный тюльпан пионовидный.

Сколько продлится фестиваль и как попасть

Фестиваль тюльпанов "Волынская Голландия" продлится до 12 мая, поэтому стоит поспешить, чтобы насладиться цветением тюльпанов.

Вход на цветочное поле платный и открыт с 10:00 до 19:00.

Бесплатно посетить цветочную локацию могут дети до 6 лет, люди с инвалидностью, дети-сироты, семьи участников боевых действий, а также погибших военных и пропавших без вести.

Село Линовка на карте

Добавим, что увидеть поля тюльпанов можно также в селе Мамаевцы Черновицкой области.