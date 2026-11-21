Планируя путешествия на следующий год, не обязательно ограничиваться популярными туристическими городами и пляжными курортами. В мире есть немало менее очевидных направлений, которые могут удивить.

Британское издание BBC Travel опубликовало подборку из 20 самых интересных мест мира, которые стоит посетить в 2027 году. При составлении рейтинга авторы обратили внимание на места, обладающие особыми культурными, историческими и природными особенностями, а также на события, которые сделают их особенно интересными для путешественников в следующем году. Рассказываем, какие направления вошли в список.

20 самых интересных мест мира, которые стоит посетить в 2027 году

Мадагаскар

Мадагаскар привлекает туристов уникальной природой и животными, которых не встретишь больше нигде в мире. Здесь можно увидеть лемуров, пантеровых хамелеонов и редких представителей местной фауны. Особого внимания заслуживает заповедник Анжа, где обитает самая большая в мире популяция кольцехвостых лемуров. Также путешественникам стоит посетить национальный парк Раномафана и необычные известняковые скалы Цинги-де-Бемараха, что входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Квебек, Канада

Квебек сочетает в себе европейскую архитектуру, живописные природные пейзажи и современные туристические зоны. В 2026 году весь город стал первым в мире, получившим статус биосферного заповедника ЮНЕСКО. Туристы могут прогуляться по старинным улицам, посетить парк Plains of Abraham или отдохнуть на обновленной набережной.

Полуостров Исе-Сима, Япония

Этот регион Японии станет особенно интересным для туристов в 2027 году благодаря древнему ритуалу Окихики, который проводят лишь раз в 20 лет. Во время празднования тысячи местных жителей в традиционной одежде переносят огромные кипарисовые бревна для восстановления священных храмов. Кроме того, путешественники могут посетить храм Исе-Дзингу, исследовать национальный парк Исе-Сима и побывать на острове Микимото.

Остров Святой Елены

Остров Святой Елены расположен посреди Атлантического океана между Африкой и Южной Америкой. Это отдаленное место привлекает путешественников вулканическими пейзажами, исторической архитектурой и относительно нетронутой природой. Особого внимания заслуживает столица Джеймстаун с георгианскими зданиями, расположенными в узкой вулканической долине. Туристам также предлагают подняться по лестнице Джейкобс-Леддер.

Сальвадор, Бразилия

Сальвадор станет одним из центров внимания в 2027 году, ведь здесь будут проходить матчи женского чемпионата мира по футболу – первого такого турнира в Южной Америке. Однако город интересен не только спортивными событиями. Это бывшая столица Бразилии, где сохранилась богатая афро-бразильская культура, традиции капоэйры и самобытная кухня. Туристам стоит прогуляться по историческому району Пелуринью, внесенному в список ЮНЕСКО, посетить музеи и отправиться на лодке на остров Илья-дус-Фрадес.

Болото Окефеноки, США

Окефеноки – самое большое черноводное болото Северной Америки, простирающееся на территории штатов Джорджия и Флорида. Это необычное природное место известно темной водой, старыми кипарисами, небольшими островками и большим количеством аллигаторов. В 2026 году часть болота была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, что усилило защиту этой экосистемы. Путешественники могут исследовать местность на каноэ, каяках или небольших моторных лодках.

Бургундия, Франция

Бургундия известна виноградниками, старинными деревнями и гастрономическими традициями. В 2027 году у региона появится особая возможность привлечь внимание туристов: Франция будет отмечать 200-летие фотографии. Именно здесь Нисефор Ньепс создал самую старую фотографию, сохранившуюся до наших дней. В городе Шалон-сюр-Сон планируется провести специальную выставку, а путешественники смогут посетить музей Ньепса, прогуляться по средневековым улочкам Дижона и исследовать знаменитые виноградники региона.

Мегхалая, Индия

Индийский штат Мегхалая известен зелеными горами, густыми лесами и необычными живыми мостами, созданными из корней деревьев. Местные общины на протяжении поколений направляли корни фикусов, чтобы создать естественные переправы через реки и ущелья. Туристы могут увидеть знаменитый двухуровневый живой мост в Нонгриите, посетить священные рощи Мавпхланга и исследовать биосферный заповедник Нокрек. Также регион интересен традиционными ремеслами и местной кухней.

Гана, Африка

В 2027 году Гана будет отмечать 70-летие независимости, что станет дополнительным поводом открыть для себя историю и культуру страны. Туристам предлагают посетить замки Кейп-Кост и Эльмина, внесенные в список ЮНЕСКО, а также столицу Аккру с ее современными галереями, модными студиями и музыкальной сценой. Особого внимания заслуживает национальный парк Какум, где проложена подвесная тропа из семи мостов высоко над тропическим лесом.

Дейнтри, Австралия

Дейнтри – один из древнейших тропических лесов мира, расположенный недалеко от Большого Барьерного рифа. Здесь можно увидеть необычных представителей австралийской фауны, а также отдохнуть на пляжах с белым песком. В 2027 году туристам станут доступны новые экскурсии, организованные представителями коренного народа куку-яланжи.

Бохинь, Словения

Бохинь – живописный регион в Юлийских Альпах, где расположены 24 деревни и одноименное ледниковое озеро. В 2026 году здесь завершили строительство нового велосипедного маршрута протяженностью 28 километров, соединяющего озера Блед и Бохинь. Дорога проходит мимо лесов, водопадов, старинных церквей и поселений железного века. Любители природы также могут отправиться в национальный парк Триглав и долину семи озер, окруженную высокими горными вершинами.

Остров Анст, Шотландия

Анст – самый северный обитаемый остров Британских островов, который сочетает в себе древнюю историю и современные космические технологии. Здесь сохранились остатки более 60 викинговских длинных домов, а также расположена крепость Манесс – самое северное укрепление Великобритании. Однако главным событием 2027 года должны стать первые орбитальные запуски ракет с космодрома SaxaVord. Наблюдать за ними можно будет со специальной смотровой площадки или с пляжа Берраферт.

Провинция Канвондо, Южная Корея

Канвондо станет отличной альтернативой шумному Сеулу для тех, кто хочет познакомиться с природой и традициями Южной Кореи. Регион известен горными пейзажами, буддийскими храмами, водопадами и древними духовными практиками. Туристы могут исследовать национальный парк Сораксан, посетить прибрежные города Сокчхо и Каннин, а также попробовать местные блюда из морепродуктов.

Альберта, Канада

Альберта привлекает туристов сочетанием горных пейзажей, природных парков и истории коренных народов Канады. В 2027 году здесь будут отмечать 150-летие договора Treaty 7, заключенного между британской короной и коренными общинами региона. Посетители смогут больше узнать о местной культуре в музеях Калгари и на исторических местах.

Также стоит обратить внимание на национальный парк Джаспер, который постепенно восстанавливается после масштабного лесного пожара 2024 года. Здесь вновь открывают туристические маршруты к ледниковым озерам и живописным каньонам.

Сардиния, Италия

Сардиния известна средиземноморскими пляжами, однако ее внутренние районы остаются менее изученными туристами. Здесь можно увидеть около 800 древних гробниц великанов, тысячи каменных башен бронзового века и необычные старинные поселения. Особенно интересен маршрут Санта-Барбара, который проходит через малоизвестные уголки острова и подходит для неспешных путешествий. Осенью туристы также могут посетить фестиваль Autunno in Barbagia, посвященный местным традициям, ремеслам и культуре.

Крайстчерч, Новая Зеландия

Крайстчерч постепенно превратился из города, который туристы в основном использовали как транзитный пункт, в самостоятельное направление для путешествий. После разрушительных землетрясений здесь обновили городское пространство, обустроили новые пешеходные и велосипедные маршруты и открыли современные общественные заведения. Город также привлекает внимание своей гастрономией: здесь работают два ресторана, отмеченные звездами Michelin, и заведения с наградой Bib Gourmand.

Округ Харгита, Румыния

Уезд Харгита расположен в Трансильвании и привлекает туристов традиционными деревнями, лесами и кухней венгроязычной общины секеев. В 2027 году регион получит статус Европейского гастрономического региона, поэтому станет особенно интересным для ценителей местных блюд. Здесь можно попробовать картофельный хлеб, горные сыры, блюда из лесных грибов и ягод, а также посетить традиционные гостевые дома.

Кордильера-Бланка, Перу

Кордильера-Бланка – горный регион Перу с бирюзовыми озерами, заснеженными вершинами и более чем 500 ледниками. Это место особенно понравится любителям пеших походов, ведь здесь проходят десятки высокогорных маршрутов. Один из самых известных – четырехдневный поход Santa Cruz Trek, который часто называют северным аналогом Тропы инков. Также туристы могут посетить археологический комплекс Чавин-де-Уантар и отправиться к озеру Лагуна-69, окруженному водопадами и высокими горами.

Алматы, Казахстан

Алматы расположен у подножия гор Тянь-Шань и сочетает природные пейзажи с активной культурной жизнью. Город становится все более привлекательным для туристов благодаря современным арт-пространствам, галереям и гастрономическим заведениям. Здесь открылись Музей искусств Алматы и центр современной культуры "Целинны", которые знакомят посетителей с культурой Центральной Азии. Летом 2027 года город также примет музыкальный фестиваль Spirit of Tengri, на котором выступят сотни исполнителей из разных стран.

Нагато-Юмото-Онсен, Япония

Нагато-Юмото-Онсен – небольшой японский городок, известный горячими термальными источниками. В 2027 году здесь будут отмечать юбилей открытия источника. Туристы могут отдохнуть в обновленном термальном комплексе Onto Onsen, прогуляться вдоль реки Отоцуре во время зимних вечерних иллюминаций и остановиться в современном отеле Soil Hotel. Помимо купален, регион интересен историческими пивоварнями соевого соуса и мастерскими, где изготавливают традиционную керамику Хаги-яки.