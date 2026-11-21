Британське видання BBC Travel опублікувало добірку з 20 найцікавіших місць світу, які варто відвідати у 2027 році. Під час формування рейтингу автори звернули увагу на місця, які мають особливі культурні, історичні та природні особливості, а також на події, що зроблять їх особливо цікавими для мандрівників наступного року. Розповідаємо, які напрямки увійшли до переліку.

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20 найцікавіших місць світу, які варто відвідати у 2027 році

Мадагаскар

Мадагаскар приваблює туристів унікальною природою та тваринами, яких не зустрінеш більше ніде у світі. Тут можна побачити лемурів, пантерових хамелеонів і рідкісних представників місцевої фауни. Особливої уваги заслуговує заповідник Анжа, де мешкає найбільша концентрація кільцехвостих лемурів у світі. Також мандрівникам варто відвідати національний парк Раномафана та незвичайні вапнякові скелі Цингі-де-Бемараха, що входять до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

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Квебек, Канада

Квебек поєднує європейську архітектуру, мальовничі природні краєвиди та сучасні туристичні простори. У 2026 році все місто стало першим у світі, яке отримало статус біосферного заповідника ЮНЕСКО. Туристи можуть прогулятися старовинними вулицями, відвідати парк Plains of Abraham або відпочити на оновленій набережній.

Півострів Ісе-Сіма, Японія

Цей регіон Японії стане особливо цікавим для туристів у 2027 році завдяки давньому ритуалу Окіхікі, який проводять лише раз на 20 років. Під час святкування тисячі місцевих жителів у традиційному одязі переносять величезні кипарисові колоди для відбудови священних храмів. Крім цього, мандрівники можуть відвідати храм Ісе-Дзінгу, дослідити національний парк Ісе-Сіма та побувати на острові Мікімото.

Острів Святої Єлени

Острів Святої Єлени розташований посеред Атлантичного океану між Африкою та Південною Америкою. Це віддалене місце приваблює мандрівників вулканічними краєвидами, історичною архітектурою та відносно незайманою природою. Особливої уваги заслуговує столиця Джеймстаун із георгіанськими будівлями, розташованими у вузькій вулканічній долині. Туристам також пропонують піднятися сходами Джейкобс-Леддер.

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Салвадор, Бразилія

Салвадор стане одним із центрів уваги у 2027 році, адже прийматиме матчі жіночого чемпіонату світу з футболу – першого такого турніру в Південній Америці. Однак місто цікаве не лише спортивними подіями. Це колишня столиця Бразилії, де збереглася багата афро-бразильська культура, традиції капоейри та самобутня кухня. Туристам варто прогулятися історичним районом Пелурінью, який входить до списку ЮНЕСКО, відвідати музеї та вирушити човном на острів Ілья-дус-Фрадес.

Болото Окефенокі, США

Окефенокі – найбільше чорноводне болото Північної Америки, яке простягається на території штатів Джорджія та Флорида. Це незвичайне природне місце відоме темною водою, старими кипарисами, невеликими островами та великою кількістю алігаторів. У 2026 році частину болота внесли до списку Світової спадщини ЮНЕСКО, що посилило захист цієї екосистеми. Мандрівники можуть досліджувати місцевість на каное, каяках або невеликих моторних човнах.

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Бургундія, Франція

Бургундія відома виноградниками, старовинними селами та гастрономічними традиціями. У 2027 році регіон матиме особливу нагоду привернути увагу туристів: Франція відзначатиме 200-річчя фотографії. Саме тут Нісефор Ньєпс створив найстарішу фотографію, що збереглася до наших днів. У місті Шалон-сюр-Сон планують провести спеціальну виставку, а мандрівники зможуть відвідати музей Ньєпса, прогулятися середньовічними вуличками Діжона та дослідити знамениті виноградники регіону.

Мегхалая, Індія

Індійський штат Мегхалая відомий зеленими горами, густими лісами та незвичайними живими мостами, створеними з коріння дерев. Місцеві громади поколіннями спрямовували коріння фікусів, щоб утворити природні переправи через річки та ущелини. Туристи можуть побачити знаменитий дворівневий живий міст у Нонгріаті, відвідати священні гаї Мавпхланга та дослідити біосферний заповідник Нокрек. Також регіон цікавий традиційними ремеслами та місцевою кухнею.

Гана, Африка

У 2027 році Гана відзначатиме 70-річчя незалежності, що стане додатковою нагодою відкрити для себе історію та культуру країни. Туристам пропонують відвідати замки Кейп-Кост і Ельміна, які входять до списку ЮНЕСКО, а також столицю Аккру з її сучасними галереями, модними студіями та музичною сценою. Особливої уваги заслуговує національний парк Какум, де облаштовано підвісну доріжку з семи мостів високо над тропічним лісом.

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Дейнтрі, Австралія

Дейнтрі – один із найдавніших тропічних лісів світу, розташований неподалік Великого Бар'єрного рифу. Тут можна побачити незвичайних представників австралійської фауни, а також відпочити на пляжах із білим піском. У 2027 році туристам стануть доступні нові екскурсії, організовані представниками корінного народу куку-яланжі.

Бохінь, Словенія

Бохінь – мальовничий регіон у Юлійських Альпах, де розташовані 24 села та однойменне льодовикове озеро. У 2026 році тут завершили будівництво нового велосипедного маршруту завдовжки 28 кілометрів, який з'єднує озера Блед і Бохінь. Дорога проходить повз ліси, водоспади, старовинні церкви та поселення залізної доби. Любителі природи також можуть вирушити до національного парку Триглав і долини семи озер, оточеної високими гірськими вершинами.

Острів Анст, Шотландія

Анст – найпівнічніший населений острів Британських островів, який поєднує давню історію та сучасні космічні технології. Тут збереглися залишки понад 60 вікінгських довгих будинків, а також розташована фортеця Манесс – найпівнічніша укріплена споруда Великої Британії. Проте головною подією 2027 року мають стати перші орбітальні запуски ракет із космодрому SaxaVord. Спостерігати за ними можна буде зі спеціального оглядового майданчика або пляжу Берраферт.

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Провінція Канвондо, Південна Корея

Канвондо стане гарною альтернативою гамірному Сеулу для тих, хто хоче познайомитися з природою та традиціями Південної Кореї. Регіон відомий гірськими пейзажами, буддійськими храмами, водоспадами та старовинними духовними практиками. Туристи можуть дослідити національний парк Сораксан, відвідати прибережні міста Сокчхо та Каннин, а також скуштувати місцеві страви з морепродуктів.

Альберта, Канада

Альберта приваблює туристів поєднанням гірських краєвидів, природних парків та історії корінних народів Канади. У 2027 році тут відзначатимуть 150-річчя договору Treaty 7, укладеного між британською короною та корінними громадами регіону. Відвідувачі зможуть більше дізнатися про місцеву культуру в музеях Калгарі та на історичних локаціях.

Також варто звернути увагу на національний парк Джаспер, який поступово відновлюється після масштабної лісової пожежі 2024 року. Тут знову відкривають туристичні маршрути до льодовикових озер і мальовничих каньйонів.

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Сардинія, Італія

Сардинія відома середземноморськими пляжами, проте її внутрішні райони залишаються менш дослідженими туристами. Тут можна побачити близько 800 стародавніх гробниць велетнів, тисячі кам'яних веж бронзової доби та незвичайні старовинні поселення. Особливо цікавим є маршрут Санта-Барбара, який проходить через маловідомі куточки острова та підходить для повільних подорожей. Восени туристи також можуть відвідати фестиваль Autunno in Barbagia, присвячений місцевим традиціям, ремеслам і культурі.

Крайстчерч, Нова Зеландія

Крайстчерч поступово перетворився з міста, яке туристи переважно використовували як транзитний пункт, на самостійний напрямок для подорожей. Після руйнівних землетрусів тут оновили міський простір, облаштували нові пішохідні та велосипедні маршрути й відкрили сучасні громадські локації. Місто також привертає увагу гастрономією: тут працюють два ресторани, відзначені зірками Michelin, та заклади з відзнакою Bib Gourmand.

Повіт Харгіта, Румунія

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Повіт Харгіта розташований у Трансильванії та приваблює туристів традиційними селами, лісами та кухнею угорськомовної громади секеїв. У 2027 році регіон отримає статус Європейського гастрономічного регіону, тому стане особливо цікавим для поціновувачів місцевих страв. Тут можна скуштувати картопляний хліб, гірські сири, страви з лісових грибів і ягід, а також відвідати традиційні гостьові будинки.

Кордильєра-Бланка, Перу

Кордильєра-Бланка – гірський регіон Перу з бірюзовими озерами, засніженими вершинами та понад 500 льодовиками. Це місце особливо сподобається любителям піших походів, адже тут проходять десятки високогірних маршрутів. Один із найвідоміших – чотириденний похід Santa Cruz Trek, який часто називають північним аналогом Стежки інків. Також туристи можуть відвідати археологічний комплекс Чавін-де-Уантар і вирушити до озера Лагуна-69, оточеного водоспадами та високими горами.

Алмати, Казахстан

Алмати розташований біля підніжжя гір Тянь-Шань і поєднує природні краєвиди з активним культурним життям. Місто стає дедалі цікавішим для туристів завдяки сучасним мистецьким просторам, галереям і гастрономічним закладам. Тут відкрили музей мистецтв Алмати та центр сучасної культури Tselinny, які знайомлять відвідувачів із культурою центральної Азії. Влітку 2027 року місто також прийматиме музичний фестиваль Spirit of Tengri, на якому виступатимуть сотні виконавців із різних країн.

Наґато-Юмото-Онсен, Японія

Наґато-Юмото-Онсен – невелике японське містечко, відоме гарячими термальними джерелами. У 2027 році тут відзначатимуть ювілей відкриття джерела. Туристи можуть відпочити в оновленому термальному комплексі Onto Onsen, прогулятися вздовж річки Отоцуре під час зимових вечірніх ілюмінацій та зупинитися в сучасному готелі Soil Hotel. Окрім купалень, регіон цікавий історичними пивоварнями соєвого соусу та майстернями, де виготовляють традиційну кераміку Хагі-які.