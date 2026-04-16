3 польских города, которые недооценены туристами: стоит увидеть хотя бы раз
- Гданьск поражает туристов своей исторической значимостью, живописными пейзажами и памятниками, такими как Музей Второй мировой войны и Европейский центр солидарности.
- Торунь известен как город рождения Николая Коперника и имеет хорошо сохранившуюся средневековую архитектуру, а Познань славится своей главной площадью с ратушей эпохи Возрождения и барочной церковью Фара.
Польша считается одной из самых безопасных стран в Европе. Украинцы посещают ее довольно часто, поэтому имеют возможность на выходные выехать хоть на несколько дней, чтобы провести время в спокойствии и перезагрузиться.
Большинство путешественников всегда выбирают для путешествий Варшаву или Краков, минуя города, которые также красивые и интересные, но остаются без внимания, пишет Travel Off Path. Именно поэтому советуем рассмотреть 3 города, которые смогут подарить прекрасные впечатления.
Какие польские города стоит увидеть?
Гданьск
Этот вероятный город на побережье Балтийского моря считается одним из самых красивых в Польше. После значительных разрушений во Второй мировой войне Гданьск тщательно восстановили, поэтому сейчас он имеет очень красивый вид.
Туристов он привлекает узкими улочками, разноцветными домами с декоративными фасадами и старинными церквями.
Одной из главных достопримечательностей является Журав на реке Мотлава. Этот средневековый портовый кран сохранился до наших дней. Чтобы почувствовать местный колорит, стоит наведаться в местные заведения, подающие традиционные блюда, которые любят поляки и туристы.
Тревел-блогер Габриэль Моррис назвал польский Гданьск лучшим городом Европы из-за его исторической значимости и живописных пейзажей, пишет Daily Mail. Гданьск привлекает туристов разнообразными достопримечательностями, такими как Музей Второй мировой войны, Европейский центр солидарности, Вестерплатте и другими достопримечательностями.
Торунь
Этот город способен удивить с первого знакомства. В Торуни родился Николай Коперник, поэтому это одна из главных причин, почему этот город известен во всем мире.
Город расположен на берегу Вислы и славится хорошо сохранившейся средневековой архитектурой. В отличие от многих других польских городов, он почти не пострадал во время войны, поэтому здесь можно увидеть настоящую историческую застройку, а не реконструкцию.
Старый город с кирпичными зданиями, мощеными улицами и готической ратушей выглядит очень аутентично. Здесь даже можно посетить дом, где родился Коперник.
Визитной карточкой Торуня считаются имбирные пряники. Их выпекают по старинным рецептам, поэтому это лакомство можно попробовать почти в каждой пекарне.
Познань
Этот город часто называют менее людной альтернативой Кракову. Познань имеет не менее интересную архитектуру и значительно более спокойную атмосферу.
Главная площадь города считается одной из самых красивых в Польше. Здесь расположена ратуша эпохи Возрождения с часами, которые ежедневно в полдень привлекают внимание туристов, когда с башни появляются две фигурки козлов, символически бьющихся между собой.
Вокруг площади есть немало ярких домов с кафе, в которых можно приятно провести время. Неподалеку расположена барочная церковь Фара с роскошным интерьером.
Кафедральный остров – еще одно важное место, где расположена историческая резиденция с готическими башнями. Прогулка сюда станет хорошим дополнением к знакомству с городом.
Какие еще интересные туристические города Польши стоит посетить?
Вроцлав – город, расположен на зеленых равнинах Силезии на берегах реки Одры. Здесь есть крупнейший в Польше мультимедийный фонтан в комплексе Залы века, сердце города – площадь Рынок, и много других достопримечательностей.
Краков – самый популярный туристический город Польши. Он славится одной из крупнейших средневековых площадей в Европе – Rynek Główny, Вавельским замком, легендарной резиденцией королей, а также историческим еврейским кварталом Казимеж с уникальной атмосферой.
