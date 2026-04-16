Travel Европа и мир 3 польских города, которые недооценены туристами: стоит увидеть хотя бы раз
16 апреля, 19:22
3 польских города, которые недооценены туристами: стоит увидеть хотя бы раз

Юлия Турелык
Основные тезисы
  • Гданьск поражает туристов своей исторической значимостью, живописными пейзажами и памятниками, такими как Музей Второй мировой войны и Европейский центр солидарности.
  • Торунь известен как город рождения Николая Коперника и имеет хорошо сохранившуюся средневековую архитектуру, а Познань славится своей главной площадью с ратушей эпохи Возрождения и барочной церковью Фара.

Польша считается одной из самых безопасных стран в Европе. Украинцы посещают ее довольно часто, поэтому имеют возможность на выходные выехать хоть на несколько дней, чтобы провести время в спокойствии и перезагрузиться.

Большинство путешественников всегда выбирают для путешествий Варшаву или Краков, минуя города, которые также красивые и интересные, но остаются без внимания, пишет Travel Off Path. Именно поэтому советуем рассмотреть 3 города, которые смогут подарить прекрасные впечатления.

Какие польские города стоит увидеть?

Гданьск

Этот вероятный город на побережье Балтийского моря считается одним из самых красивых в Польше. После значительных разрушений во Второй мировой войне Гданьск тщательно восстановили, поэтому сейчас он имеет очень красивый вид.

Туристов он привлекает узкими улочками, разноцветными домами с декоративными фасадами и старинными церквями.

Одной из главных достопримечательностей является Журав на реке Мотлава. Этот средневековый портовый кран сохранился до наших дней. Чтобы почувствовать местный колорит, стоит наведаться в местные заведения, подающие традиционные блюда, которые любят поляки и туристы.


Польские города, которые стоит увидеть / Фото Pintrest

Тревел-блогер Габриэль Моррис назвал польский Гданьск лучшим городом Европы из-за его исторической значимости и живописных пейзажей, пишет Daily Mail. Гданьск привлекает туристов разнообразными достопримечательностями, такими как Музей Второй мировой войны, Европейский центр солидарности, Вестерплатте и другими достопримечательностями.

Торунь

Этот город способен удивить с первого знакомства. В Торуни родился Николай Коперник, поэтому это одна из главных причин, почему этот город известен во всем мире.

Город расположен на берегу Вислы и славится хорошо сохранившейся средневековой архитектурой. В отличие от многих других польских городов, он почти не пострадал во время войны, поэтому здесь можно увидеть настоящую историческую застройку, а не реконструкцию.

Старый город с кирпичными зданиями, мощеными улицами и готической ратушей выглядит очень аутентично. Здесь даже можно посетить дом, где родился Коперник.

Визитной карточкой Торуня считаются имбирные пряники. Их выпекают по старинным рецептам, поэтому это лакомство можно попробовать почти в каждой пекарне.


Торунь считается достаточно спокойным городом / Фото Pinterest

Познань

Этот город часто называют менее людной альтернативой Кракову. Познань имеет не менее интересную архитектуру и значительно более спокойную атмосферу.

Главная площадь города считается одной из самых красивых в Польше. Здесь расположена ратуша эпохи Возрождения с часами, которые ежедневно в полдень привлекают внимание туристов, когда с башни появляются две фигурки козлов, символически бьющихся между собой.

Вокруг площади есть немало ярких домов с кафе, в которых можно приятно провести время. Неподалеку расположена барочная церковь Фара с роскошным интерьером.

Кафедральный остров – еще одно важное место, где расположена историческая резиденция с готическими башнями. Прогулка сюда станет хорошим дополнением к знакомству с городом.


Познань похож на Краков / Фото Pintrest

Почему Гданьск считается одним из самых красивых городов Польши?

Гданьск считается одним из самых красивых городов Польши благодаря его живописным пейзажам, исторической значимости и тщательному восстановлению после разрушений во Второй мировой войне. Туристов привлекают узкие улочки, разноцветные дома и старинные церкви.

Какие особенности делают Торунь уникальным городом?

Торунь известен благодаря хорошо сохранившейся средневековой архитектуре и исторической значимости как место рождения Николая Коперника. Город славится аутентичным старым городом, мощеными улицами и имбирными пряниками, которые выпекают по старинным рецептам.

Чем Познань отличается от других польских городов?

Познань отличается своей менее людной атмосферой и красивой архитектурой, что делает ее альтернативой для туристов, которые ищут более спокойный отдых. Главная площадь с ратушей и барочной церковью Фара привлекает туристов своей красотой, а Кафедральный остров является важным историческим местом.