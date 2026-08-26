Пляжный отдых осенью: куда поехать в октябре, чтобы было тепло и недорого

Если летом не удалось поехать в отпуск на Средиземноморье, осенью это можно наверстать, отправившись в теплое путешествие по Европе. Даже в октябре на многих курортах температура остается комфортной для отдыха.

Издание Travel Off Path пишет, что на некоторых европейских направлениях температура в октябре может держаться на уровне 24 °C. Если хочется отдохнуть вдали от толп туристов и без больших затрат – предлагаем 5 самых интересных мест.

Куда поехать на отдых в октябре?

Трапани, Италия

Город на крайнем западе Сицилии привлекает архитектурой и спокойной атмосферой. Море остается теплым вплоть до самой зимы. Туристам здесь советуют спокойно провести время на побережье, а затем отправиться на прогулку с фисташковым джелато, а на ужин попробовать пасту со свежим тунцом.

Ла-Пальма, Испания

Зеленый вулканический остров Ла-Пальма Канарского архипелага не так популярен, как Тенерифе или Гран-Канария. Однако благодаря расположению у побережья Африки здесь царит вечное лето.

Остров поражает черными пляжами, вулканическими кратерами, дикой природой и банановыми плантациями. Одной из главных достопримечательностей является поле застывшей лавы вулкана Тахогайте.

Лагуш, Португалия

Лагуш расположен в Алгарве. Он сочетает в себе атмосферу старинного города с пейзажами океанского побережья. Здесь есть каменистые улочки, фасады с традиционной плиткой азулежу и пекарни со свежими паштейшами.

Однако стоит понимать, что это Атлантическое побережье, поэтому даже в теплую осень вода здесь будет уже заметно прохладнее, чем в Средиземном море.

Лимассол, Кипр

Лимасол часто называют "Дубаем Кипра" из-за его небоскребов и деловых центров. Старый город расположен у воды. Для пляжного отдыха подойдет Курион. Побережье с чистой водой находится в 20 минутах езды от города.

Кордова, Испания

В Андалусии теплая погода держится долго. В октябре летняя жара уже отступит, поэтому это время удобно для прогулок по Кордове. Главной достопримечательностью города является Мескита – грандиозная мечеть-собор VIII века. По своему величию она уступает разве что стамбульской Софии.

Уже сейчас можно выбирать место и отправляться в октябре на отдых, чтобы продлить теплый сезон, но уже без толп туристов. Средиземноморские города, острова и побережье способны подарить в середине осени приятную погоду, пляжный отдых и интересные прогулки.