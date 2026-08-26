Видання Travel Off Path пише, що на деяких європейських напрямках температура у жовтні може триматися на рівні 24 °C. Якщо хочеться відпочити без великої кількості туристів та фінансових витрат – пропонуємо 5 найцікавіших місць.

Куди поїхати на відпочинок у жовтні?

Трапані, Італія

Місто на крайньому заході Сицилії приваблює архітектурою та спокійною атмосферою. Море залишається теплим аж до самої зими. Туристам тут радять проводити спокійний час на узбережжі, а тоді відправитися на прогулянку з фісташковим джелато, а на вечерю спробувати пасту зі свіжим тунцем.

Ла-Пальма, Іспанія

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Зелений вулканічний острів Ла-Пальма Канарського архіпелагу не такий популярний, як Тенерифе чи Гран-Канарія. Проте завдяки розташуванню біля узбережжя Африки тут панує вічне літо.

Остів вражає чорними пляжами, вулканічними кратерами, дикою природою та банановими плантаціями. Однією з головних пам’яток є поле застиглої лави вулкана Тахогайте.

Лагуш, Португалія

Лагуш розташований в Алгарве. Він поєднує в собі атмосферу старовинного міста з краєвидами океанського узбережжя. Тут є кам’янисті вулички, фасади з традиційною плиткою азулежу та пекарні зі свіжими паштейшами.

Однак варто розуміти, що це Атлантичне узбережжя, тому навіть за теплої осені вода тут буде вже помітно прохолоднішою, ніж у Середземному морі.

Лімасол, Кіпр

Лімасол часто називають "Дубаєм Кіпру" через його хмарочоси та ділові центри. Старе місто розташоване біля води. Для пляжног відпочинку підійде Куріон. Узбережжя з чистою водою розташоване за 20 хвилин їзди від міста.

Кордова, Іспанія

В Андалусії тепла погода затримується надовго. У жовтні літня спека вже відступить, тому цей час комфортний для прогулянок Кордовою. Головною пам’яткою міста є Мескіта – грандіозна мечеть-собор VIII століття. За свою величчю він поступається хіба що стамбульській Софії.

Вже відтепер можна обирати локацію та вирушати в жовтні на відпочинок, щоб продовжити теплий сезон, але вже без натовпів туристів. Середземноморські міста, острови та узбережжя здатні подарувати всередині осені приємну погоду, пляжний відпочинок та цікаві прогулянки.