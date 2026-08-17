Контактные олени и экскурсии на предприятие по выращиванию шампиньонов: 10 необычных мест в Киевской области

Киевская область – это не только популярные загородные комплексы и места для отдыха на природе. В области есть немало необычных мест, где можно увидеть редких животных, побывать на фермах и даже попробовать настоящий украинский напиток.

Если хочется разнообразить привычные маршруты и открыть для себя что-то новое, стоит обратить внимание на несколько интересных мест, говорится в посте в инстаграме @jb_kiev.

Небанальные локации Киевской области подойдут для поездки на выходные или просто для увлекательного однодневного путешествия.

Куда поехать в Киевской области?

Парк скульптур Абрамовича

Село Новая Богдановка

Это арт-пространство площадью 10 гектаров, где под открытым небом представлены более 20 работ украинских скульпторов. На территории также есть гамаки, стулья, фонтан и кофейный автомат.

Биопарк "Золотой фазан"

Село Вышковское

В биопарке можно увидеть множество животных и птиц, а после прогулки отдохнуть в беседке или кафе. Для более длительного отдыха здесь также есть коттеджи, чан, рыбалка и детские аттракционы.

Олений парк "На Рогах"

Село Мусийки

Главная особенность этой локации – возможность пообщаться с оленями. Кроме того, здесь предлагают конные прогулки и рыбалку, а отдых можно дополнить мангалом, барбекю от шеф-повара и живописной природой.

Грибная ферма + сад лесного ореха

Село Яблоновка

Здесь можно побывать на экскурсии по производству шампиньонов и увидеть, как выращивают грибы. После этого стоит прогуляться по саду лесного ореха и отдохнуть на лоне природы.

Улиточная ферма "Jiffy"

Село Горбовичи (за селом Гореничи)

На ферме проводят экскурсии, во время которых можно узнать больше о разведении улиток. Для посетителей также организуют необычные улиточные гонки, а территория подходит для спокойного отдыха на природе.

Семейная ферма "Под крышей"

Село Новая Богдановка

На ферме собрано немало необычных животных: 15 пород кур, лавандовые утки, венгерские пуховые свинки и шотландские коровы. Это не контактный зоопарк, поэтому для посещения действуют определенные правила, которых необходимо придерживаться.

Ландшафтный парк "Васильковские Карпаты"

Локация находится между населенными пунктами Васильков, Рославичи, Крушинка, Гвоздив и Великая Бугаевка (недалеко от автомобильной дороги)

Это место привлекает живописными видами, напоминающими горные пейзажи. Сюда приезжают ради фотосессий, прогулок и пикников под открытым небом.

Загородный этнокомплекс "Украинская деревня"

Село Бузова

Комплекс сочетает в себе отдых, культуру и знакомство с украинскими традициями. На территории есть живой уголок, тропические теплицы, музей, храм, а также отель и ресторан.

Винодельня "Cikera"

Город Бровары

На винодельне можно познакомиться с украинской традицией изготовления сикеры – аутентичного напитка из меда. Винодельня предлагает дегустацию, поэтому это место будет интересно тем, кто хочет открыть для себя необычные украинские напитки.

Витачев

Село Витачев

Витачев стоит посетить ради живописных склонов Днепра и атмосферы старинного села. Среди интересных мест – деревянная казацкая часовня. Во время прогулки здесь можно заглянуть в пекарню "Витач".

В Киевской области немало мест, которые легко могут стать открытием даже для тех, кто хорошо знает регион.