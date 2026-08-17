Контактные олени и экскурсии на предприятие по выращиванию шампиньонов: 10 необычных мест в Киевской области
Киевская область – это не только популярные загородные комплексы и места для отдыха на природе. В области есть немало необычных мест, где можно увидеть редких животных, побывать на фермах и даже попробовать настоящий украинский напиток.
Если хочется разнообразить привычные маршруты и открыть для себя что-то новое, стоит обратить внимание на несколько интересных мест, говорится в посте в инстаграме @jb_kiev.
Небанальные локации Киевской области подойдут для поездки на выходные или просто для увлекательного однодневного путешествия.
Куда поехать в Киевской области?
- Парк скульптур Абрамовича
Село Новая Богдановка
Это арт-пространство площадью 10 гектаров, где под открытым небом представлены более 20 работ украинских скульпторов. На территории также есть гамаки, стулья, фонтан и кофейный автомат.
- Биопарк "Золотой фазан"
Село Вышковское
В биопарке можно увидеть множество животных и птиц, а после прогулки отдохнуть в беседке или кафе. Для более длительного отдыха здесь также есть коттеджи, чан, рыбалка и детские аттракционы.
- Олений парк "На Рогах"
Село Мусийки
Главная особенность этой локации – возможность пообщаться с оленями. Кроме того, здесь предлагают конные прогулки и рыбалку, а отдых можно дополнить мангалом, барбекю от шеф-повара и живописной природой.
- Грибная ферма + сад лесного ореха
Село Яблоновка
Здесь можно побывать на экскурсии по производству шампиньонов и увидеть, как выращивают грибы. После этого стоит прогуляться по саду лесного ореха и отдохнуть на лоне природы.
- Улиточная ферма "Jiffy"
Село Горбовичи (за селом Гореничи)
На ферме проводят экскурсии, во время которых можно узнать больше о разведении улиток. Для посетителей также организуют необычные улиточные гонки, а территория подходит для спокойного отдыха на природе.
- Семейная ферма "Под крышей"
Село Новая Богдановка
На ферме собрано немало необычных животных: 15 пород кур, лавандовые утки, венгерские пуховые свинки и шотландские коровы. Это не контактный зоопарк, поэтому для посещения действуют определенные правила, которых необходимо придерживаться.
- Ландшафтный парк "Васильковские Карпаты"
Локация находится между населенными пунктами Васильков, Рославичи, Крушинка, Гвоздив и Великая Бугаевка (недалеко от автомобильной дороги)
Это место привлекает живописными видами, напоминающими горные пейзажи. Сюда приезжают ради фотосессий, прогулок и пикников под открытым небом.
- Загородный этнокомплекс "Украинская деревня"
Село Бузова
Комплекс сочетает в себе отдых, культуру и знакомство с украинскими традициями. На территории есть живой уголок, тропические теплицы, музей, храм, а также отель и ресторан.
- Винодельня "Cikera"
Город Бровары
На винодельне можно познакомиться с украинской традицией изготовления сикеры – аутентичного напитка из меда. Винодельня предлагает дегустацию, поэтому это место будет интересно тем, кто хочет открыть для себя необычные украинские напитки.
- Витачев
Село Витачев
Витачев стоит посетить ради живописных склонов Днепра и атмосферы старинного села. Среди интересных мест – деревянная казацкая часовня. Во время прогулки здесь можно заглянуть в пекарню "Витач".
В Киевской области немало мест, которые легко могут стать открытием даже для тех, кто хорошо знает регион.