Если хочется разнообразить привычные маршруты и открыть для себя что-то новое, стоит обратить внимание на несколько интересных мест, говорится в посте в инстаграме @jb_kiev.

Небанальные локации Киевской области подойдут для поездки на выходные или просто для увлекательного однодневного путешествия.

Куда поехать в Киевской области?

  • Парк скульптур Абрамовича

Село Новая Богдановка

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Это арт-пространство площадью 10 гектаров, где под открытым небом представлены более 20 работ украинских скульпторов. На территории также есть гамаки, стулья, фонтан и кофейный автомат.

  • Биопарк "Золотой фазан"

Село Вышковское

В биопарке можно увидеть множество животных и птиц, а после прогулки отдохнуть в беседке или кафе. Для более длительного отдыха здесь также есть коттеджи, чан, рыбалка и детские аттракционы.

  • Олений парк "На Рогах"

Село Мусийки

Главная особенность этой локации – возможность пообщаться с оленями. Кроме того, здесь предлагают конные прогулки и рыбалку, а отдых можно дополнить мангалом, барбекю от шеф-повара и живописной природой.

  • Грибная ферма + сад лесного ореха

Село Яблоновка

Здесь можно побывать на экскурсии по производству шампиньонов и увидеть, как выращивают грибы. После этого стоит прогуляться по саду лесного ореха и отдохнуть на лоне природы.

  • Улиточная ферма "Jiffy"

Село Горбовичи (за селом Гореничи)

На ферме проводят экскурсии, во время которых можно узнать больше о разведении улиток. Для посетителей также организуют необычные улиточные гонки, а территория подходит для спокойного отдыха на природе.

  • Семейная ферма "Под крышей"

Село Новая Богдановка

На ферме собрано немало необычных животных: 15 пород кур, лавандовые утки, венгерские пуховые свинки и шотландские коровы. Это не контактный зоопарк, поэтому для посещения действуют определенные правила, которых необходимо придерживаться.

  • Ландшафтный парк "Васильковские Карпаты"

Локация находится между населенными пунктами Васильков, Рославичи, Крушинка, Гвоздив и Великая Бугаевка (недалеко от автомобильной дороги)

Это место привлекает живописными видами, напоминающими горные пейзажи. Сюда приезжают ради фотосессий, прогулок и пикников под открытым небом.

  • Загородный этнокомплекс "Украинская деревня"

Село Бузова

Комплекс сочетает в себе отдых, культуру и знакомство с украинскими традициями. На территории есть живой уголок, тропические теплицы, музей, храм, а также отель и ресторан.

  • Винодельня "Cikera"

Город Бровары

На винодельне можно познакомиться с украинской традицией изготовления сикеры – аутентичного напитка из меда. Винодельня предлагает дегустацию, поэтому это место будет интересно тем, кто хочет открыть для себя необычные украинские напитки.

  • Витачев

Село Витачев

Витачев стоит посетить ради живописных склонов Днепра и атмосферы старинного села. Среди интересных мест – деревянная казацкая часовня. Во время прогулки здесь можно заглянуть в пекарню "Витач".

В Киевской области немало мест, которые легко могут стать открытием даже для тех, кто хорошо знает регион.