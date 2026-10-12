Не только Боржава: куда отправиться в Карпаты, пока стоит хорошая погода
Осень – прекрасное время для походов в горы: нет летней жары, вокруг меньше людей, а леса и полонины приобретают золотистые, оранжевые и красные оттенки. К тому же в Карпатах есть немало интересных маршрутов для тех, кто хочет полюбоваться осенними пейзажами.
Для осеннего путешествия в Карпаты может остаться всего несколько ясных дней, поэтому стоит воспользоваться случаем, чтобы увидеть красоту гор своими глазами. И не обязательно выбирать только Боржаву. В Карпатах есть и другие вершины, которые привлекают путешественников необычными пейзажами. 24 Канал рассказывает, куда можно отправиться, чтобы насладиться горной осенью, и почему ходить в горы особенно очаровательно именно в это время года.
Куда подняться в Карпатах осенью?
- Близницы
Горы Близницы расположены в Раховском районе Закарпатской области, в восточной части Свидовецкого массива. Они имеют почти одинаковую форму, высоту, склоны и растительность. Большая Близница достигает 1883 метров, а вторая вершина 1872 метров над уровнем моря. Эта местность интересна сочетанием хвойных и буковых лесов, растущих на высоте 1000 – 1400 метров, и открытых полонин выше по склонам. Здесь также встречаются редкие растения.
На Близнице можно выбрать несколько туристических маршрутов. Один из них начинается в Ясине и проходит через урочище Буковина и полонину Драгобрат. Его общая протяженность составляет около 20 километров, а пройти его можно за день.
Другой вариант – это маршрут из Квасов через горы и полонины. Он длиннее: около 24 километров, а ориентировочная продолжительность составляет 10 часов. По дороге можно полюбоваться горными пейзажами, посетить сыроварню и приобрести карпатскую брынзу. Недалеко от Близниц также расположены высокогорные озера Свидовецкого массива.
- Пикуй
Гора Пикуй расположена на границе Львовской и Закарпатской областей. Ее высота составляет 1408 метров, и это самая высокая вершина Львовщины и Водораздельного хребта. Во время подъема путешественники проходят через буковые леса, которые постепенно сменяются пихтовыми. Выше можно увидеть скалистые склоны и субальпийскую растительность.
Гора Пикуй осенью / инстаграм stc_trips
А с вершины в хорошую погоду открываются панорамы Карпат: на востоке виднеются Тростян и Высокий Верх, на юго-востоке Боржавский хребет и гора Стий, а на юго-западе полонина Руна и гора Гостра.
Для похода можно выбрать маршрут из Жденева через ручей Кочиловский. Его протяженность составляет около 12 километров, а ориентировочная продолжительность 5 часов. Также есть более длинный маршрут из села Сянки через хребет Пасмо Пикуя к горе Пикуй и далее к Биласовице. Его протяженность составляет 38,5 километра, и он предполагает два – три дня путешествия.
Пикуй может заинтересовать тех, кто хочет увидеть осенние леса и горные панорамы. Но перед походом стоит учесть длину маршрута и выбрать вариант в соответствии со своей физической подготовкой.
- Шпицы
Гора Шпицы расположена в Верховинском районе Ивано-Франковской области и входит в горный массив Черногора. Ее высота составляет 1863 метра над уровнем моря. Вершина известна необычными скальными выступами, напоминающими вилы или копья.
Гора Шпицы / инстаграм mariavasylchuk
Один из маршрутов на Шпицы начинается у туристической базы "Заросляк" и пролегает через полонину Маришевскую. Другой вариант предполагает путешествие через высокогорное озеро Несамовитое. С вершины открываются виды на Черногору, а именно на Бребенескул, Ушастый Камень, Дземброню, Туркул, Петрос и Говерлу.
Шпицы особенно заинтересуют тех, кто хочет увидеть не только осенние горные склоны, но и необычные скальные образования. Однако маршрут требует времени и надлежащей подготовки.
Почему стоит ходить в горы именно осенью?
Украинская тревел-блогерша Эмма Лучицкая рассказала о нескольких преимуществах осенних походов в горы.
- Меньше жары
При температуре от 10 до 15 градусов тепла подниматься в горы может быть приятнее, чем в летнюю жару. Также в таких условиях физическая нагрузка часто переносится легче.
- Меньше туристов
После окончания сезона отпусков в горах обычно становится спокойнее. Чтобы избежать большого скопления людей на маршрутах, по возможности лучше планировать подъемы на будние дни. К тому же осенью может быть проще приобрести билеты на поезд.
- Золотая осень
Желтые, оранжевые и красные краски превращают Карпаты в особенно живописное место для путешествий. Именно эта красота – одна из главных причин отправиться в горы осенью.
- Встреча осени с зимой
В ноябре в высокогорье уже можно увидеть первый устойчивый снег, тогда как в низинах еще сохраняются осенние краски. Это позволяет за одно путешествие увидеть контраст двух сезонов.
- "Карпатское море"
Так называют пейзаж, когда горные вершины возвышаются над морем тумана, покрывающего долины. Одним из лучших мест для наблюдения за этим явлением является гора Поп-Иван.
Как выглядит явление "Карпатское море": смотреть видео
Но всем туристам стоит помнить, что осенние походы требуют тщательного планирования! Перед выходом в горы следует проверить прогноз погоды, подготовить теплую одежду и подходящую обувь, а также рассчитать время на подъем и возвращение.