Не только Боржава: куда отправиться в Карпаты, пока стоит хорошая погода

Осень – прекрасное время для походов в горы: нет летней жары, вокруг меньше людей, а леса и полонины приобретают золотистые, оранжевые и красные оттенки. К тому же в Карпатах есть немало интересных маршрутов для тех, кто хочет полюбоваться осенними пейзажами.

Для осеннего путешествия в Карпаты может остаться всего несколько ясных дней, поэтому стоит воспользоваться случаем, чтобы увидеть красоту гор своими глазами. И не обязательно выбирать только Боржаву. В Карпатах есть и другие вершины, которые привлекают путешественников необычными пейзажами. 24 Канал рассказывает, куда можно отправиться, чтобы насладиться горной осенью, и почему ходить в горы особенно очаровательно именно в это время года.

Куда подняться в Карпатах осенью?

Близницы

Горы Близницы расположены в Раховском районе Закарпатской области, в восточной части Свидовецкого массива. Они имеют почти одинаковую форму, высоту, склоны и растительность. Большая Близница достигает 1883 метров, а вторая вершина 1872 метров над уровнем моря. Эта местность интересна сочетанием хвойных и буковых лесов, растущих на высоте 1000 – 1400 метров, и открытых полонин выше по склонам. Здесь также встречаются редкие растения.

Горы Близницы / фото А. Майовский

На Близнице можно выбрать несколько туристических маршрутов. Один из них начинается в Ясине и проходит через урочище Буковина и полонину Драгобрат. Его общая протяженность составляет около 20 километров, а пройти его можно за день.

Другой вариант – это маршрут из Квасов через горы и полонины. Он длиннее: около 24 километров, а ориентировочная продолжительность составляет 10 часов. По дороге можно полюбоваться горными пейзажами, посетить сыроварню и приобрести карпатскую брынзу. Недалеко от Близниц также расположены высокогорные озера Свидовецкого массива.

Пикуй

Гора Пикуй расположена на границе Львовской и Закарпатской областей. Ее высота составляет 1408 метров, и это самая высокая вершина Львовщины и Водораздельного хребта. Во время подъема путешественники проходят через буковые леса, которые постепенно сменяются пихтовыми. Выше можно увидеть скалистые склоны и субальпийскую растительность.

Гора Пикуй осенью / инстаграм stc_trips

А с вершины в хорошую погоду открываются панорамы Карпат: на востоке виднеются Тростян и Высокий Верх, на юго-востоке Боржавский хребет и гора Стий, а на юго-западе полонина Руна и гора Гостра.

Для похода можно выбрать маршрут из Жденева через ручей Кочиловский. Его протяженность составляет около 12 километров, а ориентировочная продолжительность 5 часов. Также есть более длинный маршрут из села Сянки через хребет Пасмо Пикуя к горе Пикуй и далее к Биласовице. Его протяженность составляет 38,5 километра, и он предполагает два – три дня путешествия.

Пикуй может заинтересовать тех, кто хочет увидеть осенние леса и горные панорамы. Но перед походом стоит учесть длину маршрута и выбрать вариант в соответствии со своей физической подготовкой.

Шпицы

Гора Шпицы расположена в Верховинском районе Ивано-Франковской области и входит в горный массив Черногора. Ее высота составляет 1863 метра над уровнем моря. Вершина известна необычными скальными выступами, напоминающими вилы или копья.

Гора Шпицы / инстаграм mariavasylchuk

Один из маршрутов на Шпицы начинается у туристической базы "Заросляк" и пролегает через полонину Маришевскую. Другой вариант предполагает путешествие через высокогорное озеро Несамовитое. С вершины открываются виды на Черногору, а именно на Бребенескул, Ушастый Камень, Дземброню, Туркул, Петрос и Говерлу.

Шпицы особенно заинтересуют тех, кто хочет увидеть не только осенние горные склоны, но и необычные скальные образования. Однако маршрут требует времени и надлежащей подготовки.

Почему стоит ходить в горы именно осенью?

Украинская тревел-блогерша Эмма Лучицкая рассказала о нескольких преимуществах осенних походов в горы.

Меньше жары

При температуре от 10 до 15 градусов тепла подниматься в горы может быть приятнее, чем в летнюю жару. Также в таких условиях физическая нагрузка часто переносится легче.

Меньше туристов

После окончания сезона отпусков в горах обычно становится спокойнее. Чтобы избежать большого скопления людей на маршрутах, по возможности лучше планировать подъемы на будние дни. К тому же осенью может быть проще приобрести билеты на поезд.

Золотая осень

Желтые, оранжевые и красные краски превращают Карпаты в особенно живописное место для путешествий. Именно эта красота – одна из главных причин отправиться в горы осенью.

Встреча осени с зимой

В ноябре в высокогорье уже можно увидеть первый устойчивый снег, тогда как в низинах еще сохраняются осенние краски. Это позволяет за одно путешествие увидеть контраст двух сезонов.

"Карпатское море"

Так называют пейзаж, когда горные вершины возвышаются над морем тумана, покрывающего долины. Одним из лучших мест для наблюдения за этим явлением является гора Поп-Иван.

Как выглядит явление "Карпатское море": смотреть видео

Но всем туристам стоит помнить, что осенние походы требуют тщательного планирования! Перед выходом в горы следует проверить прогноз погоды, подготовить теплую одежду и подходящую обувь, а также рассчитать время на подъем и возвращение.