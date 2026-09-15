Куда отправиться за горными пейзажами: 3 лучших идеи для осенней поездки в Карпаты

Осеннюю поездку в Карпаты можно превратить в путешествие, которое привлекает не только живописными пейзажами. Яремче, Ворохта и Верховина предлагают туристам водопады, горные маршруты, старинную архитектуру и возможность поближе познакомиться с культурой Гуцульщины.

24 Канал подготовил подборку из трех интересных маршрутов в Карпатах, которые стоит рассмотреть для осеннего путешествия.

Куда отправиться осенью, чтобы увидеть Карпаты с разных сторон?

Яремче

Яремче расположено среди гор на берегу Прута в Ивано-Франковской области. Городок стал известным климатическим курортом Прикарпатья, а его расположение в пределах Карпатского национального природного парка делает его удобным местом для знакомства с природой края.

Первое официальное упоминание о Яремче датируется 1787 годом, хотя Дору и Ямну, которые сейчас являются частями города, упоминают еще с 1618 года. В конце XIX века Яремче стало отдельным селом, а развитие железной дороги способствовало превращению местности в популярный курорт.

Одной из самых известных достопримечательностей является водопад Пробий, расположенный фактически в центре города. Его высота составляет 3 – 5 метров. Рядом находится вольерное хозяйство Карпатского национального природного парка, где на просторной территории обитают олени, косули, кабаны и другие представители карпатской фауны.

Для тех, кто хочет увидеть менее известные места, есть Багровецкий водопад – каскад водопадов с общим перепадом около 10 метров. Еще одна природная достопримечательность скала "Слон" на склоне горы Маковицы. Свое название она получила из-за силуэта, напоминающего слона.

Багровецкий водопад / фото Gudyma s

А за аутентичными сувенирами стоит отправиться на яремчанскую ярмарку, где продают керамику, изделия из кожи и шерсти, одежду и другие вещи ручной работы. Яремче также удобно выбрать в качестве базы для пеших путешествий. Здесь есть как короткая прогулка к Скалам Довбуша, протяженностью около 2 километров, так и более длинные переходы к Явирник-Горган, горе Маковица и другим карпатским локациям.

Вид с горы Маковица: смотреть видео

Ворохта

Ворохта расположена на высоте около 850 метров над уровнем моря. Поселок находится у истоков Прута и славится живописными пейзажами, гуцульской культурой и необычной архитектурой. В истории Ворохты есть одна интересная деталь: происхождение поселения удалось выяснить благодаря документам, найденным в стеклянной банке во время сноса старого дома.

Из них стало известно, что в 1568 году здесь начал обустраиваться житель соседнего села Василий Янюк. Впоследствии его дочь Мария вышла замуж за Михаила Ворохту. Мужчина способствовал развитию ткачества и производства, а люди часто приходили к нему за советом. Так и возникла фраза "Иду в Ворохту", которая, по преданию, дала название поселку.

Церковь Рождества Богородицы / фото Сергея Гамзина

Главной архитектурной изюминкой Ворохты являются два старинных железнодорожных виадука. Оба имеют возраст более 100 лет и длину свыше 100 метров. Их построили во времена Австро-Венгрии в рамках масштабного развития железнодорожного сообщения. Еще одна достопримечательность церковь Рождества Богородицы, построенная в 1615 году. Ее конструкция необычна: здание возвели без гвоздей, а в качестве фундамента использовано каменное основание.

Железнодорожный виадук / фото Алексея Стеценко

Тем, кто хочет больше времени провести на природе, предлагают маршруты различной сложности. Например, можно пройти около 16 километров вокруг Ворохты или отправиться через хребет Кострич.

Есть и двухдневный маршрут через полонины Кукул. Поблизости расположены горы Магура, Ворохтянская, Кукул и Говерла. А через Карпатский национальный природный парк можно добраться до озера Несамовите.

Верховина

Верховина расположена на высоте около 620 метров над уровнем моря. Первое письменное упоминание о поселке датируется 1424 годом, а до 1962 года он был известен как Жабье. Главная особенность Верховины – это возможность познакомиться с гуцульской культурой не только через природу, но и через музеи, ремесла и традиции.

Начать можно с регионального историко-краеведческого музея Гуцульщины, где собраны экспонаты, посвященные природе, истории, быту и искусству края. Отдельно стоит посетить музей гуцульской магии, где рассказывают о мольфарах, местных традициях, символах гуцульской одежды и народных лечебных рецептах.

Как выглядит музей гуцульской магии: смотреть видео

Еще одна необычная локация – это дом-музей, ставший съемочной площадкой фильма "Тени забытых предков". Он посвящен картине и ее режиссеру Сергею Параджанову. Здесь можно увидеть предметы, которые использовались во время съемок, фотографии и примерить гуцульский костюм.

А в музее "У трембитаря" можно больше узнать о гуцульских традициях, ремеслах и попробовать сыграть на местных музыкальных инструментах. Увидеть Верховину с высоты можно со смотровой башни на горе Швейковой. Путь к ней из центра занимает около 15–20 минут, а с вершины открывается панорама поселка, Криворовни, Черного Черемоша, Черногорского хребта и окружающих гор.

Как выглядит вид с обзорной башни: смотреть видео

Есть здесь и маршруты для любителей походов. Один из них ведет на гору Белая Лошадь высотой 1477 метров, другой – через гору Кринту. А для более опытных туристов доступны маршруты к Говерле и Пип Ивану Черногорскому. Недалеко от Верховины также расположены Криворовня, Дземброня и Ворохта. Поэтому поселок можно выбрать в качестве базы для дальнейших поездок по Карпатам.