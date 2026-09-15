Куда отправиться за горными пейзажами: 3 лучших идеи для осенней поездки в Карпаты
Осеннюю поездку в Карпаты можно превратить в путешествие, которое привлекает не только живописными пейзажами. Яремче, Ворохта и Верховина предлагают туристам водопады, горные маршруты, старинную архитектуру и возможность поближе познакомиться с культурой Гуцульщины.
24 Канал подготовил подборку из трех интересных маршрутов в Карпатах, которые стоит рассмотреть для осеннего путешествия.
Куда отправиться осенью, чтобы увидеть Карпаты с разных сторон?
- Яремче
Яремче расположено среди гор на берегу Прута в Ивано-Франковской области. Городок стал известным климатическим курортом Прикарпатья, а его расположение в пределах Карпатского национального природного парка делает его удобным местом для знакомства с природой края.
Первое официальное упоминание о Яремче датируется 1787 годом, хотя Дору и Ямну, которые сейчас являются частями города, упоминают еще с 1618 года. В конце XIX века Яремче стало отдельным селом, а развитие железной дороги способствовало превращению местности в популярный курорт.
Одной из самых известных достопримечательностей является водопад Пробий, расположенный фактически в центре города. Его высота составляет 3 – 5 метров. Рядом находится вольерное хозяйство Карпатского национального природного парка, где на просторной территории обитают олени, косули, кабаны и другие представители карпатской фауны.
Для тех, кто хочет увидеть менее известные места, есть Багровецкий водопад – каскад водопадов с общим перепадом около 10 метров. Еще одна природная достопримечательность скала "Слон" на склоне горы Маковицы. Свое название она получила из-за силуэта, напоминающего слона.
А за аутентичными сувенирами стоит отправиться на яремчанскую ярмарку, где продают керамику, изделия из кожи и шерсти, одежду и другие вещи ручной работы. Яремче также удобно выбрать в качестве базы для пеших путешествий. Здесь есть как короткая прогулка к Скалам Довбуша, протяженностью около 2 километров, так и более длинные переходы к Явирник-Горган, горе Маковица и другим карпатским локациям.
Вид с горы Маковица: смотреть видео
- Ворохта
Ворохта расположена на высоте около 850 метров над уровнем моря. Поселок находится у истоков Прута и славится живописными пейзажами, гуцульской культурой и необычной архитектурой. В истории Ворохты есть одна интересная деталь: происхождение поселения удалось выяснить благодаря документам, найденным в стеклянной банке во время сноса старого дома.
Из них стало известно, что в 1568 году здесь начал обустраиваться житель соседнего села Василий Янюк. Впоследствии его дочь Мария вышла замуж за Михаила Ворохту. Мужчина способствовал развитию ткачества и производства, а люди часто приходили к нему за советом. Так и возникла фраза "Иду в Ворохту", которая, по преданию, дала название поселку.
Главной архитектурной изюминкой Ворохты являются два старинных железнодорожных виадука. Оба имеют возраст более 100 лет и длину свыше 100 метров. Их построили во времена Австро-Венгрии в рамках масштабного развития железнодорожного сообщения. Еще одна достопримечательность церковь Рождества Богородицы, построенная в 1615 году. Ее конструкция необычна: здание возвели без гвоздей, а в качестве фундамента использовано каменное основание.
Тем, кто хочет больше времени провести на природе, предлагают маршруты различной сложности. Например, можно пройти около 16 километров вокруг Ворохты или отправиться через хребет Кострич.
Есть и двухдневный маршрут через полонины Кукул. Поблизости расположены горы Магура, Ворохтянская, Кукул и Говерла. А через Карпатский национальный природный парк можно добраться до озера Несамовите.
- Верховина
Верховина расположена на высоте около 620 метров над уровнем моря. Первое письменное упоминание о поселке датируется 1424 годом, а до 1962 года он был известен как Жабье. Главная особенность Верховины – это возможность познакомиться с гуцульской культурой не только через природу, но и через музеи, ремесла и традиции.
Начать можно с регионального историко-краеведческого музея Гуцульщины, где собраны экспонаты, посвященные природе, истории, быту и искусству края. Отдельно стоит посетить музей гуцульской магии, где рассказывают о мольфарах, местных традициях, символах гуцульской одежды и народных лечебных рецептах.
Как выглядит музей гуцульской магии: смотреть видео
Еще одна необычная локация – это дом-музей, ставший съемочной площадкой фильма "Тени забытых предков". Он посвящен картине и ее режиссеру Сергею Параджанову. Здесь можно увидеть предметы, которые использовались во время съемок, фотографии и примерить гуцульский костюм.
А в музее "У трембитаря" можно больше узнать о гуцульских традициях, ремеслах и попробовать сыграть на местных музыкальных инструментах. Увидеть Верховину с высоты можно со смотровой башни на горе Швейковой. Путь к ней из центра занимает около 15–20 минут, а с вершины открывается панорама поселка, Криворовни, Черного Черемоша, Черногорского хребта и окружающих гор.
Как выглядит вид с обзорной башни: смотреть видео
Есть здесь и маршруты для любителей походов. Один из них ведет на гору Белая Лошадь высотой 1477 метров, другой – через гору Кринту. А для более опытных туристов доступны маршруты к Говерле и Пип Ивану Черногорскому. Недалеко от Верховины также расположены Криворовня, Дземброня и Ворохта. Поэтому поселок можно выбрать в качестве базы для дальнейших поездок по Карпатам.