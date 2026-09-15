24 Канал зібрав добірку з трьох цікавих напрямків у Карпатах, які варто розглянути для осінньої подорожі.

Куди вирушити восени, щоб побачити Карпати з різних боків?

Яремче

Яремче розташоване між горами на березі Пруту в Івано-Франківській області. Містечко стало відомим кліматичним курортом Прикарпаття, а його розташування в межах Карпатського національного природного парку робить його зручним місцем для знайомства з природою краю.

Перша офіційна згадка про Яремче датується 1787 роком, хоча Дору та Ямну, які нині є частинами міста, згадують ще з 1618 року. Наприкінці 19 століття Яремче стало окремим селом, а розвиток залізниці сприяв перетворенню місцевості на популярний курорт.

Однією з найвідоміших локацій є водоспад Пробій, який розташований фактично в центрі міста. Його висота становить 3 – 5 метрів. Поруч можна знайти вольєрне господарство Карпатського національного природного парку, де в просторій території живуть олені, косулі, кабани та інші представники карпатської фауни.

Для тих, хто хоче побачити менш відомі місця, є Багровецький водоспад – каскад водограїв із загальним перепадом близько 10 метрів. Ще одна природна цікавинка скеля "Слон" на схилі гори Маковиці. Свою назву вона отримала через силует, який нагадує слона.

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Багровецький водоспад / фото Gudyma s

А за автентичними сувенірами варто вирушити на яремчанський ярмарок, де продають кераміку, вироби зі шкіри та шерсті, одяг та інші речі ручної роботи. Яремче також зручно обрати базою для піших мандрівок. Тут є як короткий маршрут до Скель Довбуша, протяжністю близько 2 кілометрів, так і довші переходи до Явірник-Горган, гори Маковиці та інших карпатських локацій.

Вид з гори Маковиця: дивитись відео

Ворохта

Ворохта розташована на висоті близько 850 метрів над рівнем моря. Селище лежить біля витоків Пруту і відоме мальовничими краєвидами, гуцульською культурою та незвичайною архітектурою. Історія Ворохти має одну цікаву деталь: походження поселення вдалося дослідити завдяки документам, які знайшли у скляній банці під час демонтажу старого будинку.

З них стало відомо, що у 1568 році тут почав облаштовуватися житель сусіднього села Василь Янюк. Згодом його донька Марія вийшла заміж за Михайла Ворохту. Чоловік сприяв розвитку ткацтва та виробництва, а люди часто приходили до нього за порадою. Так і виникла фраза "Йду до Ворохти", яка, за переказом, дала назву селищу.

Церква Різдва Богородиці / фото Сергія Гамзіна

Головною архітектурною родзинкою Ворохти є 2 старовинні залізничні віадуки. Обидва мають понад 100 років і більш як 100 метрів завдовжки. Їх спорудили за часів Австро-Угорщини в межах масштабного розвитку залізничного сполучення. Ще одна пам'ятка – це церква Різдва Богородиці, яку датують 1615 роком. Її конструкція незвична: будівлю спорудили без цвяхів, а фундаментом стала кам'яна основа.

Залізнична віадука / фото Олексія Стеценка

Тим, хто хоче більше часу провести на природі, пропонують маршрути різної складності. Наприклад, можна пройти близько 16 кілометрів довкола Ворохти або вирушити через хребет Кострич.

Є і дводенний маршрут через полонини Кукул. Поблизу розташовані гори Магура, Ворохтянська, Кукул та Говерла. А через Карпатський національний природний парк можна дістатися до озера Несамовите.

Верховина

Верховина розташована на висоті близько 620 метрів над рівнем моря. Перша писемна згадка про селище датується 1424 роком, а до 1962 року воно було відоме як Жаб'є. Головна особливість Верховини – це можливість познайомитися з гуцульською культурою не лише через природу, а і через музеї, ремесла та традиції.

Почати можна з регіонального історико-краєзнавчого музею Гуцульщини, де зібрані експонати, присвячені природі, історії, побуту та мистецтву краю. Окремо варто відвідати музей Гуцульської магії, де розповідають про мольфарів, місцеві традиції, символи гуцульського одягу та народні лікувальні рецепти.

Як виглядає музей Гуцульської магії: дивитись відео

Ще одна незвичайна локація – це хата-музей кінофільму "Тіні забутих предків". Вона присвячена стрічці та її режисерові Сергію Параджанову. Тут можна побачити предмети, які використовували під час зйомок, фотографії та приміряти гуцульський костюм.

А в музеї "У трембітаря" можна більше дізнатися про гуцульські традиції, ремесла та спробувати зіграти на місцевих музичних інструментах. Побачити Верховину з висоти можна з оглядової вежі на горі Швейковій. Шлях до неї з центру займає близько 15 – 20 хвилин, а з вершини відкривається панорама селища, Криворівні, Чорного Черемошу, Чорногірського хребта та навколишніх гір.

Як виглядає вид з оглядової вежі: дивитись відео

Є тут і маршрути для любителів походів. Один із них веде на гору Біла Кобила заввишки 1477 метрів, інший через гору Кринту. А для досвідченіших туристів доступні маршрути до Говерли та Піп Івана Чорногірського. Поблизу Верховини також розташовані Криворівня, Дземброня та Ворохта. Тож селище можна обрати базою для подальших поїздок Карпатами.