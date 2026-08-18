Многие туристы по-прежнему планируют в сентябре успеть на "бархатный сезон" и искупаться в море, поэтому одним из хороших направлений, которые не опустошат кошелек, но подарят приятные впечатления, считается Калибрия, пишет Interia Kobieta.

Куда поехать в Калабрии?

Если же хочется еще более спокойной атмосферы, чем на самых известных калабрийских курортах, стоит отправиться на Коста-дельи-Аранчи или на Коста-дей-Джельсомини (Жасминовое побережье).

На этом Ионическом побережье на 90 километров простираются длинные песчаные пляжи, скалистые заливы, а также ароматные цитрусовые и оливковые рощи.

Туристам стоит обратить внимание на города Роччелла-Ионика, Марина-ди-Джойоза-Ионика, Сидерно, Локри и Бьянко. А вот город Бовалино может похвастаться впечатляющим видом на окрестности.

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И хотя летняя жара в сентябре уже спадает, море все равно остается еще теплым, а на пляжах уже гораздо спокойнее.

Почему Кьоджу называют "Маленькой Венецией"?

Недалеко от Венеции есть место, где можно не только увидеть достопримечательности, но и спокойно отдохнуть на море. Городок Кьоджа расположен на южной окраине Венецианской лагуны, поэтому его называют "Маленькой Венецией".

Идеальный пейзаж этого места создают каналы, небольшие мосты, красочные таунхаусы и лодки, пришвартованные вдоль набережной.

Здесь рекомендуют прогуляться по Корсо дель Пополо и вдоль канала Вена. После окончания летнего пика город становится еще более привлекательным для туристов. Появляется возможность спокойно посидеть в кафе, лучше познакомиться с улочками или просто понаблюдать за жизнью местных жителей.

А еще преимуществом Кьоджи является близость к приморскому курорту Соттомарино с широким песчаным пляжем. В сентябре здесь еще с удовольствием можно поплавать и позагорать.

Почему удивит юг Сицилии?

В межсезонье путешественникам рекомендуют посетить юго-восточную Сицилию. В сентябре здесь спадает сильная жара, а море по-прежнему остается теплым.

Отправной точкой служит город Ното с красивой барочной архитектурой. Оттуда стоит отправиться в Пакино, Марцамеми, заповедник Вендикари и Портопало-ди-Капо-Пассеро. Благодаря этому маршруту удастся увидеть достопримечательности городов, совместив отдых на пляже.

Портопало-ди-Капо-Пассеро поразит живописным прибрежным ландшафтом, а также песчаными пляжами и небольшими заливами, среди которых Скало-Мандрие и Спьяджа-делле-Формиче.

Природный заповедник понравится тем, кто любит дикие пляжи, скалистые побережья и большое количество видов птиц. Небольшая бухта заповедника Каламоше идеально подойдет для любования сицилийским побережьем.