Не только Батуми: куда поехать в Грузии, чтобы открыть для себя эту страну с новой стороны

Грузия поражает разнообразием пейзажей и особой атмосферой. Определиться, куда именно отправиться во время путешествия по Грузии, бывает непросто. Страна настолько многогранна, что для знакомства с ней не хватит даже нескольких недель.

Но если цель – познакомиться с культурой и историей, стоит выбрать одно из трех популярных направлений, пишет Trip my dream.

Куда поехать в Грузии?

Грузинские города изобилуют старинными зданиями, храмами, музеями и архитектурными памятниками. Все это вместе помогает лучше понять историю страны и ее традиции.

Тбилиси

Столица Грузии невероятно богата интересными местами. Нескольких недель будет мало, чтобы все увидеть, однако все же несколько знаковых локаций заслуживают внимания.

На проспекте Шота Руставели – главной улице Тбилиси – сосредоточено немало культурных и исторических памятников. Здесь находится памятник выдающемуся грузинскому поэту, театр оперы и балета, театральный университет, драматический театр и национальная галерея Грузии.

Главной достопримечательностью Грузии считается кафедральный собор Святой Троицы "Самеба". Это целый комплекс сооружений с большим главным зданием и несколькими более мелкими. Особое место в "Самебе" занимает икона с изображением 400 грузинских святых.

В Тбилиси также можно увидеть немало старинных храмов:

церкви Эчмиадзин и Сурб Геворг;

знаменитую Метехскую или Успенскую церковь;

храм Святого Георгия (Кашвети);

Сионский собор.

Одной из самых современных зеленых зон Тбилиси является парк Рике. Его легко узнать благодаря необычному металлическому мосту Мира.

Центральным сооружением парка является Президентский дворец. Вокруг него расположены оригинальные скамейки, небольшие питьевые фонтанчики и зоны для прогулок.

Батуми

Это один из самых известных курортов Грузии, который понравится тем, кто любит активный отдых. Город славится пляжами, однако здесь также есть немало образцов современной архитектуры и старинных сооружений.

Среди самых интересных мест Батуми стоит обратить внимание на соборы и храмы:

Кафедральный собор Святой Богородицы;

старинную церковь Святого Николая;

храм Святой Варвары;

церковь Святого Георгия;

собор Святой Троицы на горе Самеба.

Отдельным украшением города является движущаяся скульптура "Али и Нино" на побережье. Туристам рекомендуют посмотреть на нее днем и вечером, когда включается подсветка.

Также туристам рекомендуют посетить канатную дорогу "Арго", которая соединяет городскую набережную с горой Ферия. Оттуда открываются живописные виды на Батуми.

А еще, находясь в Батуми, рекомендуют прогуляться по трем известным площадям города:

Европы (Аргонавтов);

Пьяццо;

Театральной (Посейдона).

Батуми является центром Аджарии, поэтому отсюда удобно организовывать экскурсии по окрестностям.

Кутаиси

Это третий по популярности город среди туристов в Грузии. Бывшую столицу страны можно осмотреть даже за один день. Отсюда уже начинаются маршруты ко многим известным достопримечательностям.

Среди самых интересных мест в окрестностях Кутаиси:

каньоны Окаце и Мартвили – живописные природные локации, где можно сделать красивые фото у водопадов;

монастыри Гелати и Моцамета – важные памятники грузинской истории и наследия "золотого века" Грузии;

заповедные пещеры Сатаплия и Прометея – уникальные подземные комплексы, в которых, согласно легендам, сохранились следы динозавров.

Какие сувениры привезти из Грузии?

Именно в Грузии зародилось вино, поэтому этот напиток остается одним из самых популярных сувениров, пишет News Bytes. Вино здесь выдерживают в глиняных сосудах квеври, имеющих форму яйца. Их закапывают в землю, оставляя на несколько месяцев для созревания.

Для ценителей винной культуры подойдет рог – ханци, который может стать аксессуаром для дегустаций. Винный рог изготавливают из бараньих или козьих рогов.

Не менее популярной покупкой является чурчхела – традиционное лакомство из орехов, нанизанных на нитку и покрытых виноградной или гранатовой массой.

Также интересным вариантом сувенира могут стать носки с грузинской тематикой. На них изображены традиционные символы страны – аджарское хачапури или работы известного художника Нико Пиросмани.

Кроме того, популярным подарком из Греции являются синие скатерти с орнаментами в виде растений, птиц и животных.

Грузия – удивительная страна, сочетающая в себе горы, море, древние города и богатую культуру, поэтому путешествие сюда точно станет незабываемым.