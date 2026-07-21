Та якщо мета – знайомство з культурою та історією, варто обрати один з трьох популярних напрямків, пише Trip my dream.

Куди поїхати у Грузії?

Грузинські міста оповиті старовинними будівлями, храмами, музеями та пам’ятками архітектури. Все разом допомагає краще зрозуміти історію країни та її традиції.

Тбілісі

Столиця Грузії неймовірно багата на цікаві місця. Кількох тижнів буде мало, що все побачити, проте все ж таки кілька знакових локацій вартують уваги.

На проспекті Шота Руставелі – головній вулиці Тбілісі, зібрано чимало культурних та історичних пам’яток. Тут є пам’ятник видатному грузинському поету, театр опери і балету, театральний університет, драматичний театр та національна галерея Грузії.

Головною пам’яткою Грузії вважається кафедральний собор Святої Трійці "Самеба". Це цілий комплекс споруд з великою основною будівлею та кількома меншими. Особливе місце в "Самебі" займає ікона із зображенням 400 грузинських святих.

У Тбілісі також можна побачити чимало старовинних храмів:

церкви Ечміадзін та Сурб Геворг;

знаменита Метехська або Успенська церква;

храм Святого Георгія (Кашветі);

Сіонський собор.

Однією з найсучасніших зелених зон Тбілісі є парк Ріке. Його легко впізнати завдяки незвичайному металевому мосту Миру.

Центральною спорудою парку є Президентський палац. Навколо нього розташовані оригінальні лавки, невеликі питні фонтани й зони для прогулянок.

Батумі

Це один з найвідоміших курортів Грузії, який сподобається тим, хто любить активний відпочинок. Місто славиться пляжами, проте тут також є чимало сучасної архітектури й старовинних споруд.

Серед найцікавіших місць Батумі варто звернути увагу на собори та храми:

Кафедральний собор Святої Богородиці;

старовинну церкву Святого Миколая;

храм Святої Варвари;

церкву Святого Георгія;

собор Святої Трійці на горі Самеба.

Окремою окрасою міста є рухома скульптура "Алі та Ніно" на узбережжі. Туристам радять побачити її вдень та ввечері, коли вмикається підсвічування.

Також туристам радять навідатися на канатну дорогу "Арго", яка з’єднує міську набережну з горою Ферія. Звідти відкриваються мальовничі краєвиди на Батумі.

А ще, будучи в Батумі, радять прогулятися трьома відомими площами міста:

Європи (Аргонавтів);

Пьяццо;

Театральна (Посейдона).

Батумі є центром Аджарії, тому звідси зручно влаштовувати екскурсії околицями.

Кутаїсі

Це третє за популярністю місто серед туристів у Грузії. Колишню столицю країни можна дослідити навіть за один день. Звідси вже починаються маршрути до багатьох відомих пам’яток.

Серед найцікавіших місць поблизу Кутаїсі:

каньйони Окаце й Мартвілі – мальовничі природні локації, де можна зробити красиві фото біля водоспадів;

монастирі Гелаті та Моцамета – важливі пам’ятки грузинської історії та спадщини "золотих часів" Грузії;

заповідні печери Сатаплія та Прометея – унікальні підземні комплекси, які, за легендами, зберігають сліди динозаврів.

Які сувеніри привезти з Грузії?

Саме у Грузії народилося вино, тому цей напій залишається одним з найпопулярніших сувенірів, пише News Bytes. Вино тут витримують у глиняних посудинах квеврі, які мають форму яйця. Їх закопують у землю, залишаючи кілька місяців для дозрівання.

Для поціновувачів винної культури підійде ріг – ханці, який може стати аксесуаром для дегустацій. Винний ріг виготовляють з баранячих чи козячих рогів.

Не менш популярною покупкою є чурчхела – традиційний смаколик з горіхів нанизаних на нитку й вкритих виноградною чи гранатовою масою.

Також цікавим варіантом сувеніра можуть стати шкарпетки з грузинською тематикою. На них зображують традиційні символи країні – аджарське хачапурі чи роботи відомого художника Ніко Піросмані.

Крім того, популярним подарунком з Греції є сині скатертини з оргаментами у вигляді рослин, птахів і тварин.

Грузія – дивовижна країна, яка поєднує у собі гори, море, стародавні міста й багату культуру, тож подорож сюди точно стане незабутньою.