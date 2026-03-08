Невероятные пейзажи и свежий воздух: где увидеть самые красивые горы Карпат весной

Весна –это идеальное время, чтобы отправиться в горы. Снег постепенно тает, природа оживает, а горные пейзажи становятся особенно живописными. В Украине есть немало вершин, которые весной открываются для туристов с новой стороны. В статье мы собрали самые интересные.

Весна уже наступила, солнечных дней становится все больше, поэтому самое время планировать поездку в горы. Мы подготовили подборку гор в Украине, которые обязательно стоит посетить весной, со ссылкой на Карпатиум.

Какие горы стоит покорить весной?

Гора Петрос

Это серьезное испытание даже для опытных путешественников. Она является второй по популярности среди туристов и известна своим сложным рельефом. Высота вершины составляет 2020 метров, а ее склоны отличаются крутизной, каменистыми выступами и резкими погодными изменениями. Для многих альпинистов покорение Петроса становится своеобразным символом перехода на новый уровень мастерства.

Гора Петрос / фото Википедии

Хомяк

Это идеальный вариант для новичков и семей. Гора Хомяк получила свое второе название Карпатская пирамида из-за характерной формы, напоминающей крышу. Нижние склоны покрыты хвойными лесами, а ближе к вершине растет жереп и попадаются большие каменные россыпи, покрытые мхом.

Гора Хомяк / фото "Карпатиум"

Гора расположена недалеко от села Поляница, откуда быстро можно добраться до начала маршрута. С вершины открываются прекрасные виды на хребет Яворник, горы Синяк и Довбушанку, а также на Черногорский хребет. На самой вершине установлена статуя Богородицы.

Бребенескул

Бребенескул – вторая по высоте гора Украины, где снег иногда можно увидеть даже летом. Она расположена в самом центре Черногорского хребта. Название горы происходит от гуцульского слова, что означает "выпуклый", хотя существуют и другие версии ее происхождения. Эта вершина привлекает туристов почти так же, как и Говерла.

Бребенескул / фото "Карпатиум"

Возле нее есть самое высокогорное озеро Украины, которое завораживает своей красотой. Восхождение на Бребенескул достаточно сложное из-за крутых склонов, однако это не останавливает путешественников, которые ежегодно приезжают сюда из разных уголков мира.

Гемба

Название горы Гемба происходит от гуцульского слова "губа", что связано с ее необычной формой. Высота вершины составляет 1491 метр. Эта гора известна своими черничными зарослями и живописным водопадом Шипот, который расположен неподалеку.

Эта вершина поражает путешественников своими огромными размерами, привлекательными панорамами и красотой от созерцания которой забываешь обо всем на свете, пишет Karpaty.love. Местность хорошо обустроена для туристов: к подножию ведет дорога, рядом есть отели, туристические тропы и сувенирные магазины.

Гемба / фото "Карпатиум"

Возле вершины работают пункты проката парапланов, квадроциклов и джипов. А для тех, кто не хочет подниматься пешком, есть кресельный подъемник, что доставит почти на вершину всего за 20 минут.

Какие еще горы стоит увидеть путешественникам?