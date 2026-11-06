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Travel Европа и мир Северное сияние, рождественские ярмарки и горы: какие города Европы стали зимними фаворитами туристов
6 ноября, 12:27
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Обновлено - 12:28, 6 ноября

Северное сияние, рождественские ярмарки и горы: какие города Европы стали зимними фаворитами туристов

Милена Бордакова

Вместо пляжей и солнечных курортов туристы все чаще выбирают снежные пейзажи, рождественские ярмарки и горные городки. Некоторые европейские направления уже привлекают особое внимание путешественников, планирующих зимний отпуск.

Tripadvisor опубликовал индекс популярных зимних направлений и впечатлений в Европе. Аналитики учитывали интерес к поездкам, запланированным на период с 1 ноября 2026 года по 28 февраля 2027 года, сообщает Euronews.

Какие европейские города вошли в десятку самых популярных?

Первое место в рейтинге занял Страсбург во Франции. Город известен рождественской ярмаркой, где праздничную атмосферу создают иллюминация и деревянные торговые домики. В этом году она будет работать 4 недели, начиная с 27 ноября.

На второй строчке оказался норвежский Тромсе. Это направление для тех, кто мечтает увидеть северное сияние. Третье место занял бельгийский Гент, который привлекает культурными и историческими достопримечательностями. Полная десятка выглядит следующим образом:

  1. Страсбург, Франция.
  2. Тромсе, Норвегия.
  3. Гент, Бельгия.
  4. Саариселькя, Финляндия.
  5. Шамони, Франция.
  6. Закопане, Польша.
  7. Брюгге, Бельгия.
  8. Нюрнберг, Германия.
  9. Зальцбург, Австрия.
  10. Рига, Латвия.

Какие зимние развлечения предлагают популярные направления?

В Страсбурге туристам советуют не ограничиваться посещением рождественской ярмарки. Среди главных достопримечательностей города – собор Парижской Богоматери, известный готической архитектурой, витражами и астрономическими часами. 

В Тромсе можно отправиться на экскурсию для наблюдения за северным сиянием. Для этого предлагаются поездки на минивэнах или лодках. Также туристам рекомендуют попробовать катание на оленьих упряжках и рыбалку в фьордах.

В Генте стоит посетить замок графов – средневековое сооружение, которое является единственным во Фландрии замком той эпохи, сохранившим ров с водой и значительную часть оборонительной системы. Другие направления также предлагают разнообразные зимние развлечения:

  • Саариселькя, Финляндия: поездки на снегоходах, сафари на собачьих упряжках и фототуры для наблюдения за северным сиянием.
  • Шамони, Франция: отдых на курорте у Монблана, подъем на вершину Эгюи-дю-Миди, горнолыжные походы и посещение нового музея Монблана.
  • Закопане, Польша: термальные источники, прогулки по пешеходной улице Крупувки и поездка на фуникулере на Губалувку.
  • Брюгге, Бельгия: подъем на средневековую колокольню Бельфорт, пешеходные экскурсии с прогулкой по каналам и дегустацией шоколада, а также катание на коньках в парке Конинг-Альберт-I.
  • Нюрнберг, Германия: посещение рождественской ярмарки, средневекового замка Кайзербург и прогулки по заснеженным маршрутам.
  • Зальцбург, Австрия: рождественская ярмарка, осмотр Зальцбургского собора и посещение зимнего фестиваля Winterfest в парке Фольксгартен.
  • Рига, Латвия: пешеходные экскурсии по старому городу, прогулки по каналам на лодке и разнообразные зимние развлечения.