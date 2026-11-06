Северное сияние, рождественские ярмарки и горы: какие города Европы стали зимними фаворитами туристов

Вместо пляжей и солнечных курортов туристы все чаще выбирают снежные пейзажи, рождественские ярмарки и горные городки. Некоторые европейские направления уже привлекают особое внимание путешественников, планирующих зимний отпуск.

Tripadvisor опубликовал индекс популярных зимних направлений и впечатлений в Европе. Аналитики учитывали интерес к поездкам, запланированным на период с 1 ноября 2026 года по 28 февраля 2027 года, сообщает Euronews.

Какие европейские города вошли в десятку самых популярных?

Первое место в рейтинге занял Страсбург во Франции. Город известен рождественской ярмаркой, где праздничную атмосферу создают иллюминация и деревянные торговые домики. В этом году она будет работать 4 недели, начиная с 27 ноября.

На второй строчке оказался норвежский Тромсе. Это направление для тех, кто мечтает увидеть северное сияние. Третье место занял бельгийский Гент, который привлекает культурными и историческими достопримечательностями. Полная десятка выглядит следующим образом:

Страсбург, Франция. Тромсе, Норвегия. Гент, Бельгия. Саариселькя, Финляндия. Шамони, Франция. Закопане, Польша. Брюгге, Бельгия. Нюрнберг, Германия. Зальцбург, Австрия. Рига, Латвия.

Какие зимние развлечения предлагают популярные направления?

В Страсбурге туристам советуют не ограничиваться посещением рождественской ярмарки. Среди главных достопримечательностей города – собор Парижской Богоматери, известный готической архитектурой, витражами и астрономическими часами.

В Тромсе можно отправиться на экскурсию для наблюдения за северным сиянием. Для этого предлагаются поездки на минивэнах или лодках. Также туристам рекомендуют попробовать катание на оленьих упряжках и рыбалку в фьордах.

В Генте стоит посетить замок графов – средневековое сооружение, которое является единственным во Фландрии замком той эпохи, сохранившим ров с водой и значительную часть оборонительной системы. Другие направления также предлагают разнообразные зимние развлечения: