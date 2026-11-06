Северное сияние, рождественские ярмарки и горы: какие города Европы стали зимними фаворитами туристов
Вместо пляжей и солнечных курортов туристы все чаще выбирают снежные пейзажи, рождественские ярмарки и горные городки. Некоторые европейские направления уже привлекают особое внимание путешественников, планирующих зимний отпуск.
Tripadvisor опубликовал индекс популярных зимних направлений и впечатлений в Европе. Аналитики учитывали интерес к поездкам, запланированным на период с 1 ноября 2026 года по 28 февраля 2027 года, сообщает Euronews.
Какие европейские города вошли в десятку самых популярных?
Первое место в рейтинге занял Страсбург во Франции. Город известен рождественской ярмаркой, где праздничную атмосферу создают иллюминация и деревянные торговые домики. В этом году она будет работать 4 недели, начиная с 27 ноября.
На второй строчке оказался норвежский Тромсе. Это направление для тех, кто мечтает увидеть северное сияние. Третье место занял бельгийский Гент, который привлекает культурными и историческими достопримечательностями. Полная десятка выглядит следующим образом:
- Страсбург, Франция.
- Тромсе, Норвегия.
- Гент, Бельгия.
- Саариселькя, Финляндия.
- Шамони, Франция.
- Закопане, Польша.
- Брюгге, Бельгия.
- Нюрнберг, Германия.
- Зальцбург, Австрия.
- Рига, Латвия.
Какие зимние развлечения предлагают популярные направления?
В Страсбурге туристам советуют не ограничиваться посещением рождественской ярмарки. Среди главных достопримечательностей города – собор Парижской Богоматери, известный готической архитектурой, витражами и астрономическими часами.
В Тромсе можно отправиться на экскурсию для наблюдения за северным сиянием. Для этого предлагаются поездки на минивэнах или лодках. Также туристам рекомендуют попробовать катание на оленьих упряжках и рыбалку в фьордах.
В Генте стоит посетить замок графов – средневековое сооружение, которое является единственным во Фландрии замком той эпохи, сохранившим ров с водой и значительную часть оборонительной системы. Другие направления также предлагают разнообразные зимние развлечения:
- Саариселькя, Финляндия: поездки на снегоходах, сафари на собачьих упряжках и фототуры для наблюдения за северным сиянием.
- Шамони, Франция: отдых на курорте у Монблана, подъем на вершину Эгюи-дю-Миди, горнолыжные походы и посещение нового музея Монблана.
- Закопане, Польша: термальные источники, прогулки по пешеходной улице Крупувки и поездка на фуникулере на Губалувку.
- Брюгге, Бельгия: подъем на средневековую колокольню Бельфорт, пешеходные экскурсии с прогулкой по каналам и дегустацией шоколада, а также катание на коньках в парке Конинг-Альберт-I.
- Нюрнберг, Германия: посещение рождественской ярмарки, средневекового замка Кайзербург и прогулки по заснеженным маршрутам.
- Зальцбург, Австрия: рождественская ярмарка, осмотр Зальцбургского собора и посещение зимнего фестиваля Winterfest в парке Фольксгартен.
- Рига, Латвия: пешеходные экскурсии по старому городу, прогулки по каналам на лодке и разнообразные зимние развлечения.