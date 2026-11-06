Північне сяйво, різдвяні ярмарки та гори: які міста Європи стали зимовими фаворитами туристів

Святкова ілюмінація та традиційні фахверкові будинки у місті Страсбург / Фото Canva
Замість пляжів і сонячних курортів туристи дедалі частіше обирають снігові пейзажі, різдвяні ярмарки та гірські містечка. Деякі європейські напрямки вже привертають особливу увагу мандрівників, які планують зимову відпустку.
Tripadvisor оприлюднив індекс популярних зимових напрямків і вражень у Європі. Аналітики враховували інтерес до подорожей, запланованих на період із 1 листопада 2026-го до 28 лютого 2027 року, повідомляє Euronews.
Які європейські міста потрапили до десятки найпопулярніших?
Перше місце в рейтингу посів Страсбург у Франції. Місто відоме різдвяним ярмарком, де святкову атмосферу створюють ілюмінація та дерев'яні торгові будиночки. Цьогоріч він працюватиме 4 тижні, починаючи з 27 листопада.
На другій сходинці опинився норвезький Тромсе. Це напрямок для тих, хто мріє побачити північне сяйво. Третє місце посів бельгійський Гент, який приваблює культурними та історичними пам'ятками. Повна десятка виглядає ось так:
- Страсбург, Франція.
- Тромсе, Норвегія.
- Гент, Бельгія.
- Сааріселькя, Фінляндія.
- Шамоні, Франція.
- Закопане, Польща.
- Брюгге, Бельгія.
- Нюрнберг, Німеччина.
- Зальцбург, Австрія.
- Рига, Латвія.
Які зимові розваги пропонують популярні напрямки?
У Страсбурзі туристам радять не обмежуватися відвідуванням різдвяного ярмарку. Серед головних пам'яток міста – собор Паризької Богоматері, відомий готичною архітектурою, вітражами та астрономічним годинником. У Тромсе можна вирушити на екскурсію для спостереження за північним сяйвом. Для цього пропонують поїздки на мінівенах або човнах. Також туристам радять спробувати катання на оленячих упряжках і риболовлю у фіордах.
У Генті варто відвідати замок графів – середньовічну споруду, яка є єдиним у Фландрії замком тієї епохи, що зберіг рів із водою та значну частину оборонної системи. Інші напрямки також пропонують різноманітні зимові розваги:
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- Сааріселькя, Фінляндія: поїздки на снігоходах, сафарі на собачих упряжках та фототури для спостереження за північним сяйвом.
- Шамоні, Франція: відпочинок на курорті біля Монблану, підйом на вершину Егюї-дю-Міді, гірськолижні походи та відвідування нового музею Монблану.
- Закопане, Польща: термальні джерела, прогулянки пішохідною вулицею Крупувки та поїздка фунікулером на Губалувку.
- Брюгге, Бельгія: підйом на середньовічну дзвіницю Белфорт, пішохідні екскурсії з прогулянкою каналами та дегустацією шоколаду, а також катання на ковзанах у парку Конінг-Альберт-I.
- Нюрнберг, Німеччина: відвідування різдвяного ярмарку, середньовічного замку Кайзербург і прогулянки засніженими маршрутами.
- Зальцбург, Австрія: різдвяний ярмарок, огляд Зальцбурзького собору та відвідування зимового фестивалю Winterfest у парку Фольксгартен.
- Рига, Латвія: пішохідні екскурсії старим містом, прогулянки каналами на човні та різноманітні зимові розваги.
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