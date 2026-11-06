Північне сяйво, різдвяні ярмарки та гори: які міста Європи стали зимовими фаворитами туристів

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Tripadvisor оприлюднив індекс популярних зимових напрямків і вражень у Європі. Аналітики враховували інтерес до подорожей, запланованих на період із 1 листопада 2026-го до 28 лютого 2027 року, повідомляє Euronews.

Які європейські міста потрапили до десятки найпопулярніших?

Перше місце в рейтингу посів Страсбург у Франції. Місто відоме різдвяним ярмарком, де святкову атмосферу створюють ілюмінація та дерев'яні торгові будиночки. Цьогоріч він працюватиме 4 тижні, починаючи з 27 листопада.

На другій сходинці опинився норвезький Тромсе. Це напрямок для тих, хто мріє побачити північне сяйво. Третє місце посів бельгійський Гент, який приваблює культурними та історичними пам'ятками. Повна десятка виглядає ось так:

Страсбург, Франція. Тромсе, Норвегія. Гент, Бельгія. Сааріселькя, Фінляндія. Шамоні, Франція. Закопане, Польща. Брюгге, Бельгія. Нюрнберг, Німеччина. Зальцбург, Австрія. Рига, Латвія.

Які зимові розваги пропонують популярні напрямки?

У Страсбурзі туристам радять не обмежуватися відвідуванням різдвяного ярмарку. Серед головних пам'яток міста – собор Паризької Богоматері, відомий готичною архітектурою, вітражами та астрономічним годинником. У Тромсе можна вирушити на екскурсію для спостереження за північним сяйвом. Для цього пропонують поїздки на мінівенах або човнах. Також туристам радять спробувати катання на оленячих упряжках і риболовлю у фіордах.

У Генті варто відвідати замок графів – середньовічну споруду, яка є єдиним у Фландрії замком тієї епохи, що зберіг рів із водою та значну частину оборонної системи. Інші напрямки також пропонують різноманітні зимові розваги:

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