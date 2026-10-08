Эти три непопсовые локации в Украине стоит посетить, пока погода окончательно не испортилась

Пока за окном царит настоящая золотая осень, стоит запланировать небольшое путешествие. Уже скоро воздух похолодает, начнутся традиционные осенние дожди, и гулять по улицам совсем не захочется. Поэтому эти выходные – прекрасная возможность отправиться куда-нибудь на природу.

24 Канал расскажет о 3 местах в Украине, которые стоит посетить именно в октябре. В это время здесь невероятно красиво – природа окрасилась в желтые и красные оттенки, а вокруг царит идеальная атмосфера спокойствия.

Куда поехать в Украине в октябре, чтобы застать красивую природу?

Витачев

Недалеко от Киева есть место, где можно побыть в тишине среди красивой природы. Речь идет о живописных склонах Днепра в селе Витачев. Когда-то сюда любил приезжать сам Тарас Шевченко, а диссидент Олесь Бердник даже свел здесь каплицу по рисунку знаменитого Кобзаря.

Сейчас, помимо невероятных видов на реку, здесь туристов ждет современная кофейня с вкусной выпечкой и кофе. Так что если вы не успели взять с собой перекус – не беда.

До Витачева удобнее всего добираться на собственном автомобиле или в составе экскурсии.

Невероятный закат в селе Витачев у Днепра: видео @vytach.bakery

Коростышевский каньон

Полюбоваться осенней природой можно на Коростышевском каньоне в Житомирской области. Это место расположено примерно в 100 километрах от Киева и в 38 километрах от Житомира. Местность очень красивая – затопленный гранитный карьер с изумрудной водой, отвесные скалы, возвышающиеся на 10 – 20 метров, и желтые деревья вокруг.

Инфраструктуры возле каньона нет, поэтому все необходимое для пикника стоит взять с собой из дома.

Осень на Коростышевском карьере / Фото @svit.explorer

Сколе

Во Львовской области есть небольшой городок Сколе, окруженный горами, лесами и реками. Сюда можно поехать на все выходные, чтобы полностью перезагрузиться, забыть о городской суете и воссоединиться с природой.

В Сколе много уютных домиков прямо на берегу реки, которые сдаются посуточно. Правда, цены зачастую совсем недешевые – одна ночь может стоить от 5 тысяч гривен. Но зато туристы получают идеальный покой, отсутствие соседей и невероятные пейзажи.



В Сколе можно арендовать домик на лоне природы / Фото Reset House

Поездка куда-нибудь даже на несколько часов способна помочь расслабиться и перевести дух. Поэтому, пока погода еще позволяет, не стоит откладывать планы на потом.