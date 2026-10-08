24 Канал розповість про 3 локації в Україні, які варто відвідати саме у жовтні. У цей період тут неймовірно красиво – природа забарвилася у жовті й червоні відтінки, а довкола панує ідеальна атмосфера спокою.

Куди поїхати в Україні у жовтні, щоб застати красиву природу?

Витачів

Неподалік від Києва є місце, яке дозволяє побути у тиші посеред красивої природи. Мовиться про мальовничі схили Дніпра у селі Витачів. Колись сюди любив приїжджати сам Тарас Шевченко, а дисидент Олесь Бердник навіть звів тут каплицю за малюнком славетного Кобзаря.

Нині, окрім неймовірних краєвидів на річку, тут на туристів чекає сучасна кав'ярня зі смачною випічкою та кавою. Тож якщо ви не встигли взяти з дому перекус – не біда.

До Витачева найзручніше добиратися власним автомобілем або у складі екскурсії.

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Неймовірний захід сонця у селі Витачів біля Дніпра: відео @vytach.bakery

Коростишівський каньйон

Помилуватися осінньою природою можна на Коростишівському каньйоні у Житомирській області. Це місце розташоване приблизно за 100 кілометрів від Києва і за 38 кілометрів від Житомира. Місцевість дуже красива – затоплений гранітний кар'єр зі смарагдовою водою, стрімкі скелі, які простягаються на 10 – 20 метрів та жовті дерева довкола.

Інфраструктури біля каньйону немає, тож усе необхідне для пікніка варто взяти з дому.

Осінь на Коростишівському кар'єрі / Фото @svit.explorer

Сколе

На Львівщині є невелике містечко Сколе, яке оточене горами, лісами й річками. Сюди можна їхати на всі вихідні, щоб повністю перезавантажитися, забути про міський галас і возз'єднатися з природою.

У Сколе є багато атмосферних будиночків просто на березі річки, які здають подобово. Щоправда, ціни часто геть недешеві – одна ніч може коштувати від 5 тисяч гривень. Але натомість туристи отримують ідеальний спокій, відсутність сусідів і неймовірні краєвиди.



У Сколе можна орендувати будиночок посеред природи / Фото Reset House

Поїздка кудись навіть на кілька годин здатна допомогти розслабитися і перевести дух. Тож, поки погода ще дозволяє, не варто відкладати плани на потім.