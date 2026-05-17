Не только Нью-Йорк: 5 главных локаций в США, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни

Когда речь заходит о путешествии мечты, многие сразу думают именно о США. Но если Европа нам доступна, то путешествие через Атлантику до сих пор воспринимается как нечто особенное, масштабное и далекое.

Есть несколько впечатляющих локаций, которые уже давно стали символами США, пишет Travel Off Path. Каждая из них способна оставлять незабываемые эмоции и впечатления. Поэтому специалисты рассказали о 5 лучших мест США для туристов, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни.

Какие места в США считаются особенными?

Нью-Йорк

Этот город называют олицетворением американской мечты. Один из главных символов города – Статуя Свободы. Туристов очень впечатляет внутри монумента железная конструкция, которую создал Гюстав Эйфель. Она построена так, чтобы склоняться и изгибаться в порывах ветра.

А вот центром театральной жизни стал Бродвей. Это место у многих ассоциируется с масштабными шоу, яркими огнями и атмосферой большого города.

Центральный парк для многих до сих пор является точкой №1, поскольку в нем снимали множество культовых американских фильмов.

Вашингтон

Столицу США строили по четкому плану. Национальная аллея здесь – это огромное пространство между Капитолием и Мемориалом Линкольна. Именно здесь проходили исторические события и знаковые выступления.

Обязательным для посещения считаются музеи Смитсоновского института. Особое внимание следует обратить на Национальный музей истории и культуры афроамериканцев. Пространство построено таким образом, чтобы человек проходил путь от темных залов к светлым помещениям.

Йеллоустоунский национальный парк

Этот известный парк расположен на территории вулкана, поэтому гейзеры и горячие источники создают почти нереальные пейзажи. Здесь можно увидеть знаменитый Олд-Фейтфул и яркий Большой призматический источник.

Дикие животные – это еще одна причина, из-за которой сюда едут путешественники. Здесь среди дымящихся гейзеров можно увидеть даже бизонов.

Новый Орлеан

Самый большой город в Луизиане имеет совсем другую атмосферу, чем все остальные американские места. Здесь смешались французские, испанские, африканские и карибские традиции, которые ощутимы во всем – от музыки до кухни.

Джаз в Новом Орлеане является частью города, а местная кухня – отдельная причина путешествий сюда. Кроме того, здесь очень популярны уличные празднования с духовыми оркестрами, танцами и толпами людей.

Гранд-Каньон

Масштабы этого места просто сложно представить, но сюда точно стоит наведаться хотя бы раз в жизни. Особенность Гранд-Каньона в том, что его вырезала река Колорадо на протяжении миллионов лет. Южный край обустроен смотровыми площадками и тропами. Северный край покрыт сосновыми лесами.

Какой город самый счастливый в США?

Лафайет считается одним из самых счастливых городов США, пишет Travel + Leisure. В городе очень дружелюбная атмосфера – все веселятся и поют.

Культура города здесь сформировалась под влиянием многих народов – французов, западноафриканцев, коренных американцев, немцев, сицилийцев, мексиканцев и ливанцев. Все это переплелось в музыке, кухне и повседневном общении.

Неподалеку от Лафайета расположены болота Байю Вермилион, где местные съезжаются на рыбалку, каякинг или понаблюдать за птицами. а вот почувствовать историю города можно в парке Вермиллионвилль. В нем воспроизводят быт каджунов и креолов.

