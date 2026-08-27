Эксперты по туризму назвали 10 лучших мест в Европе для осеннего путешествия

Осенью Европа становится еще интереснее, чем летом: где-то еще можно проводить дни у моря, а где-то стоит отправляться на поиски осенних пейзажей. Именно в этот период Европа может предложить совершенно разные варианты отдыха – от теплого побережья до прохладных прогулок среди гор и лесов.

Чтобы не тратить время на долгие поиски, эксперты по путешествиям из популярного туристического путеводителя Lonely Planet составили подборку из 10 мест в Европе, которые стоит рассмотреть для осеннего путешествия. Рассказываем, чем каждое из этих направлений может удивить путешественников в этот сезон.

Куда поехать в Европе осенью?

1. Тенерифе, Испания. Канарские острова – это единственное место в Европе, где даже в ноябре можно отдохнуть на пляже и искупаться в океане. Температура воздуха до конца осени держится на отметке +24 градуса. Лучшая погода для пляжного отдыха – на курортах на юге острова Тенерифе, а вот на севере можно насладиться невероятной природой с сосновыми лесами, горами и великолепным океаном.

2. Латвия. Октябрь – прекрасное время, чтобы спланировать путешествие по национальным паркам Латвии. В парке Гауя можно полюбоваться средневековыми замками и туманной рекой на фоне желто-золотых деревьев. В то же время в парке Кемэри осенью можно наблюдать за уникальными птицами. Оба парка расположены недалеко от Риги.

Туманный национальный парк Гауя / Фото Depositphotos

3. Копенгаген, Дания. Прохладный Копенгаген с его скандинавским шиком осенью особенно атмосферный. Туристам стоит посетить местные рестораны из гида "Мишлен", которые готовят блюда из сезонных продуктов, а также заглянуть на продуктовый рынок Копенгагена и полюбоваться осенними садами в Розенборгском дворце.



Копенгаген, Дания / Фото Фрэнсиса Крисостомо, Shutterstock

4. Мальта. Эта крошечная островная страна славится прекрасным средиземноморским климатом, поэтому, когда в большинстве стран Европы уже холодно, здесь до сих пор можно гулять без теплой куртки. Осенью на Мальте уже не купаются, но можно много гулять, изучая красивую архитектуру, путешествовать между островами и любоваться бирюзовым морем.

5. Бургундия, Франция. В этом живописном винодельческом регионе осенью начинается сезон сбора винограда. Туристам предлагают велопрогулки вдоль каналов и по тихим сельским тропинкам.

Винодельческое шато в Бургундии / Фото Depositphotos

Туристические эксперты также посоветовали посетить живописное шотландское нагорье, Черногорию, где уже спадет летняя жара, итальянский регион Умбрия, Севилью в Испании и острова Додеканес в Греции.