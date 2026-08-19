Лучшие города Европы для осеннего путешествия: 4 места, которые стоит посетить

Опытный путешественник Винисиус Коста назвал четыре страны Европы, которые лучше всего подходят для отдыха осенью. В это время города уже гораздо спокойнее, чем летом, поэтому путешествие получится особенным.

Известный турист обратил внимание на страны, которые осенью особенно привлекают путешественников благодаря красочным пейзажам, более мягкой погоде и спокойному ритму жизни, пишет Travel Off Path. Винисиус Коста выделил не только популярные туристические направления, но и те места, где сезон помогает увидеть знакомые локации совершенно по-другому.

Куда поехать в Европе осенью?

По его словам, лучший осенний маршрут по Европе должен сочетать в себе комфорт для прогулок, красивые пейзажи и меньшее количество туристов, чем летом. Именно поэтому в список вошли четыре страны, которые хорошо подходят как для коротких поездок, так и для более длительного отдыха.

В список вошли Шотландия, Италия, Словения и Испания. Коста объясняет, что именно в эти месяцы некоторые места особенно выигрывают на фоне летней жары: становится приятнее гулять по городам, посещать горы и наслаждаться природой без изнурительной суеты.

Для осеннего городского путешествия по Шотландии Коста советует выбрать Эдинбург, Глазго, Инвернесс или Стерлинг. Тем, кто больше любит природу, стоит отправиться в национальные парки Кернгормс и Лох-Ломонд-энд-те-Троссахс, а также посетить долины Гленко и Аффрик.

В Италии эксперт рекомендует обратить внимание на горные городки Брессаноне, Ортизея, Канацея и Сан-Кандидо. Среди природных локаций Коста выделяет курорт Валь-ди-Фюнес, плато Альпе-ди-Сиузи, долину Валь-Фискалина и озеро Брайес.

В Словении для путешествия Коста советует Любляну, Блед, Радовлицу и Шкофья-Локу. Также в маршрут можно добавить озера Блед и Бохинь и живописные долины Логар и Соча.

А вот хребет Пикос-де-Европа может стать испанской альтернативой Альпам, однако эта местность отличается более дикой природой. Эксперт особенно рекомендует побывать в городках Кангас-де-Онис, Потес, Ковадонга и Сотрес, а также воспользоваться подъемником Фуэнте-Де, увидеть озера Ковадонга, ущелье Карес и долину Вальдеон.



Невероятный пейзаж горного хребта Пикос-де-Европа / Фото Pexels

Кроме того, осенний отдых в Европе часто выгоден и с финансовой точки зрения: после высокого сезона некоторые направления становятся более доступными, а выбрать жилье и билеты проще.

Коста подчеркнул, что осень хорошо подходит для тех, кто не любит летнюю жару и очереди к популярным достопримечательностям. Поэтому выбранные им страны рассчитаны не только на любителей классического туризма, но и на тех, кто ищет атмосферу, неспешные прогулки и красивые фото. Для таких путешествий важны именно впечатления, а не количество посещенных мест.