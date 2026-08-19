Відомий турист звернув увагу на країни, які восени особливо приваблюють мандрівників завдяки кольорам, м'якшій погоді та спокійнішому ритму, пише Travel Off Path. Вінісіус Коста виокремив не лише популярні туристичні напрями, а й ті місця, де сезон допомагає побачити знайомі локації зовсім по-іншому.

Куди поїхати в Європі восени?

За його словами, найкращий осінній маршрут по Європі має поєднувати комфорт для прогулянок, гарні пейзажі та менше натовпів, ніж улітку. Саме тому до списку потрапили чотири країни, які добре працюють і для короткої мандрівки, і для більшого відпочинку.

До переліку увійшли Шотландія, Італія, Словенія та Іспанія. Коста пояснює, що саме в ці місяці деякі локації особливо виграють на тлі літньої спеки: стає приємніше гуляти містами, відвідувати гори та насолоджуватися природою без виснажливої метушні.

Для осінньої міської подорожі Шотландією Коста радить обрати Единбург, Глазго, Інвернесс або Стерлінг. Тим, хто більше любить природу, варто вирушити до національних парків Кернгормс і Лох-Ломонд-енд-те-Троссахс, а також відвідати долини Гленко та Аффрік.

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В Італії експерт рекомендує звернути увагу на гірські містечка Брессаноне, Ортізеї, Канацеї та Сан-Кандідо. Серед природних локацій Коста виділяє курорт Валь-ді-Фюнес, плато Альпе-ді-Сіузі, долину Валь-Фіскаліна та озеро Браєс.

У Словенії для подорожі Коста радить Любляну, Блед, Радовліцу та Шкоф’я-Локу. Також до маршруту можна додати озера Блед і Бохінь та мальовничі долини Логар і Соча.

А от хребет Пікос-де-Європа може стати іспанською альтернативою Альпам, однак ця місцевість вирізняється більш дикою природою. Експерт особливо рекомендує побувати у містечках Кангас-де-Оніс, Потес, Ковадонга та Сотрес, а також скористатися підйомником Фуенте-Де, побачити озера Ковадонга, ущелину Карес і долину Вальдеон.



Неймовірний краєвид гірського хребта Пікос-де-Еуропа / Фото Pexels

Крім того, осінній європейський відпочинок часто виграє ще й у бюджеті: після високого сезону деякі напрямки стають доступнішими, а обрати житло та квитки простіше.

Коста наголосив, що осінь добре підходить для тих, хто не любить літню спеку і черги до популярних пам'яток. Тому його виділені країни розраховані не лише на любителів класичного туризму, а й на тих, хто шукає атмосферу, прогулянки без поспіху та красиві фото. Для таких подорожей важливими стають саме враження, а не кількість відвіданих локацій.