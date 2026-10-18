Где встретить Новый год в Европе: 5 направлений для украинцев, куда можно добраться без самолета

Украинцы могут встретить Новый год даже без сложного перелета на самолете. До ряда европейских городов можно добраться на международных автобусах или по прямым маршрутам из разных городов.

На Новый год 2027 года можно поехать в Краков, Будапешт, Прагу, Вену или Вроцлав, пишет O.more city. В некоторых из этих городов на праздники работают рождественские ярмарки, поэтому ехать можно не только перед Новым годом, но и запланировать больше дней зимнего отдыха.

Где встретить Новый год в Европе?

Вена

В новогоднюю ночь в городе проходят концерты, оперные спектакли и балы. 31 декабря в городе состоится Vienna New Year's Eve Trail, а 1 января утром начнется новогодний концерт Венского филармонического оркестра.

Добраться до Вены можно на автобусе Киев – Вена. Город подойдет тем, кто ищет грандиозный праздник, архитектуру и классическую музыку в большой столице.

Будапешт

Город прекрасно сочетает в себе новогоднюю атмосферу и спокойный отдых. Ярмарка Advent Bazilika будет работать до 1 января, а 31 декабря возле базилики Святого Иштвана она открыта до 3 часов ночи.

Днем здесь можно отправиться в термальные купальни, прогуляться по Буде, подняться к Рыбацкому бастиону или прогуляться по набережной Дуная. Жилье и питание здесь значительно дешевле, чем в Вене.

Прага

В Праге главные рождественские ярмарки на Староместской и Вацлавской площадях будут работать до 6 января 2027 года. За несколько дней здесь можно осмотреть Староместскую площадь, Карлов мост, Пражский Град, Малую Страну и Вацлавскую площадь. Из Украины сюда едут на автобусе. Также из Перемышля можно пересесть на ночной поезд до Праги.



Новый год в Праге пройдет насыщенно / Фото Trip my dream

Краков

Этот польский город подойдет тем, кто не хочет тратить слишком много времени на дорогу. Рождественскую ярмарку на Рыночной площади планируют открыть 27 ноября, а работать она может до начала января.

На 2–3 дня программа здесь довольно проста: Рыночная площадь, Вавель, Казимеж, набережная Вислы, кафе и музеи. В Польшу из Украины курсирует много автобусов.

Вроцлав

Тем, кому Краков уже знаком, но хочется посетить другой польский город, стоит обратить внимание на Вроцлав. Рождественская ярмарка здесь будет работать до 7 января 2027 года. Вроцлав славится Большой Рынковой площадью, разноцветными домами, Тумским островом и маленькими бронзовыми гномами, которых можно искать по всему городу. В этом году из Киева запустили прямой автобусный маршрут Киев – Вроцлав.