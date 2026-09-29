В первой половине октября туристы могут запланировать отпуск на берегу Средиземного моря в Аликанте, расположенном на побережье Коста-Бланка в Испании. Подробнее расскажет 24 Канал.

Почему в октябре стоит полететь в Аликанте?

Аликанте – это популярный курорт на юго-востоке Испании, где благодаря мягкому средиземноморскому климату пляжный сезон длится до конца октября. Море осенью остается теплым – температура воды составляет около +21…+23 градусов. В то же время воздух более комфортный, чем летом, ведь уже нет жары. Можно долго гулять, осматривать все достопримечательности и планировать поездки в соседние города и деревни.

Еще одна причина полететь в Аликанте в октябре заключается в стоимости авиабилетов. Перелет из польского Катовице в Аликанте 7 октября и обратно 16 октября обойдется примерно в 100 евро. Однако в эту сумму не входит стоимость багажа.



Стоимость билетов из Катовице в Аликанте и обратно / Скриншот с kiwi.com

Цены на проживание в октябре также ниже. На 7 – 16 октября на Booking есть бюджетные варианты от 30 тысяч гривен на двоих, а за 42 тысячи гривен можно даже найти отели, где в стоимость уже входят завтраки.

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Что интересного посмотреть в Аликанте?

Аликанте, помимо комфортных песчаных пляжей с чистым морем, может похвастаться множеством интересных туристических мест. Здесь стоит посетить колоритный квартал Санта-Крус с узкими улочками и белыми домами с цветными ставнями. Именно в Аликанте находится одна из крупнейших средневековых крепостей Испании – замок Санта-Барбара, построенный еще в 9 веке. Крепость расположена на вершине горы, поэтому летом подъем к ней может быть утомительным, а в октябре – идеальным. С территории замка открывается прекрасная панорама на город и море.

Невероятный цвет моря в Аликанте / Фото Depositphotos

В часе езды от Аликанте расположена живописная долина Гуадалест со средневековым городом-крепостью, водопадами и озерами. Одним словом, в самом Аликанте и в его окрестностях есть немало интересных мест, которые понравятся даже опытным путешественникам.