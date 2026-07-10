Здесь Болгария напоминает Италию: потрясающие места возле Солнечного Берега

У большинства туристов Болгария ассоциируется с беззаботным отдыхом на пляже, купанием в море и отелями с системой "все включено". Однако те, кто хочет наполнить отпуск новыми впечатлениями и увидеть еще какие-то интересные места, помимо пляжа, могут отправиться в короткое однодневное путешествие.

Украинка, проживающая в Болгарии и ведущая свой блог в TikTok @yeva_ilieva, рассказала об интересном однодневном маршруте из популярного курорта Солнечный Берег. Маршрут настолько красив, что порой женщине казалось, будто она уже не в Болгарии, а где-то на средиземноморском курорте.

Куда поехать из Солнечного Берега на один день?

Автор видео выехала из Солнечного Берега в сторону Варны в 8 утра, и дальше ее ждал очень насыщенный день. Первая остановка была через 1,5 часа – курорт Святых Константина и Елены. Цены здесь такие же, как на Солнечном Берегу, но атмосфера – совершенно иная. На курорте есть роскошные пляжные клубы, рестораны, дорогие отели. Здесь очень эстетично, и каждый уголок словно создан для фотографий в Инстаграме.

Украинка рассказала, куда поехать из Солнечного Берега: видео

Далее украинка отправилась на живописный мыс Калиакра с нереальными видами на скалы и море. Вода здесь такого красивого цвета, что напоминает Мальдивы. Отметим, что мыс Калиакра выступает в море на 2 километра и является природным и археологическим заповедником. Его история уходит корнями в 6 век до нашей эры.



Мыс Калиакра / Фото Ogy Kovachev

Следующая остановка – город Балчик. Здесь стоит посетить ботанический сад и дворец, входной билет в который стоит 10 евро за взрослого и 3,5 евро за ребенка. Но самое красивое в Балчике – это набережная, напоминающая итальянское озеро Комо. Она окружена цветами, арками, красивым ландшафтом и средневековой архитектурой.

Ботанический сад в Балчике / Фото Depositphotos

Такое короткое путешествие позволит туристам увидеть Болгарию с новой стороны и разнообразить отдых на море.

А где в Болгарии самые красивые пляжи?

Ранее мы рассказывали о 5 лучших пляжах Болгарии, которые точно удивят туристов. В списке оказался пляж Болата, на котором можно увидеть редкие виды черепах и птиц, поскольку он расположен на территории природного заповедника Калиакра.

Лучший дикий пляж страны – Кара Дере. Он окружен зелеными деревьями, виноградниками и полевыми цветами. На пляже нет никакой инфраструктуры – здесь создается ощущение, будто вы остались единственными во всем мире. Для серфинга лучше всего подойдет Северный пляж Приморского.