Куда отправиться, чтобы погрузиться в атмосферу Хэллоуина: именно там вы увидите 3 знаменитых замка

Если хочется провести Хэллоуин необычно, стоит обратить внимание на Румынию. За одну поездку здесь можно увидеть сразу три знаменитых замка Трансильвании.

Об интересном маршруте рассказали на странице bomba_tour в TikTok

От замка из "Венсдей" до легендарного Дракулы

Первой остановкой станет замок Кантакузино – вот тот, который многие узнают по сериалу "Венсдей". Здесь снимали сцены академии Невермор, поэтому поклонники сериала смогут увидеть знакомую локацию вживую. Однако замок привлекает не только своей кинематографической историей: с его территории открываются живописные панорамы на Карпаты.

Замок Кантакузино / фото Costea Stefan

Далее маршрут ведет к замку Бран, более известному как замок Дракулы. Именно с этой старинной крепостью связаны многочисленные легенды о графе Дракуле. Внутри туристы могут увидеть старинные комнаты, темные проходы и экспозиции, посвященные легенде о вампире. Атмосфера этого места особенно пасует к путешествию накануне Хэллоуина.

Замок Бран / фото Тодор Божинов

Третьей остановкой станет замок Пелеш – один из самых технологичных замков своего времени. Здесь впечатляет не только внешний вид здания, но и роскошные интерьеры. Внутри можно увидеть залы с резьбой по дереву, мрамором и витражами, которые демонстрируют совершенно иную сторону исторической Румынии.

Замок Пелеш / фото Canva

Где находится Румыния: смотреть на картах