Travel Европа и мир Куда отправиться, чтобы погрузиться в атмосферу Хэллоуина: именно там вы увидите 3 знаменитых замка
28 сентября, 12:18
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Куда отправиться, чтобы погрузиться в атмосферу Хэллоуина: именно там вы увидите 3 знаменитых замка

Милена Бордакова

Если хочется провести Хэллоуин необычно, стоит обратить внимание на Румынию. За одну поездку здесь можно увидеть сразу три знаменитых замка Трансильвании.

Об интересном маршруте рассказали на странице bomba_tour в TikTok

От замка из "Венсдей" до легендарного Дракулы

Первой остановкой станет замок Кантакузино – вот тот, который многие узнают по сериалу "Венсдей". Здесь снимали сцены академии Невермор, поэтому поклонники сериала смогут увидеть знакомую локацию вживую. Однако замок привлекает не только своей кинематографической историей: с его территории открываются живописные панорамы на Карпаты.

Замок Кантакузино / фото Costea Stefan

Далее маршрут ведет к замку Бран, более известному как замок Дракулы. Именно с этой старинной крепостью связаны многочисленные легенды о графе Дракуле. Внутри туристы могут увидеть старинные комнаты, темные проходы и экспозиции, посвященные легенде о вампире. Атмосфера этого места особенно пасует к путешествию накануне Хэллоуина.

Замок Бран / фото Тодор Божинов

Третьей остановкой станет замок Пелеш – один из самых технологичных замков своего времени. Здесь впечатляет не только внешний вид здания, но и роскошные интерьеры. Внутри можно увидеть залы с резьбой по дереву, мрамором и витражами, которые демонстрируют совершенно иную сторону исторической Румынии.

Замок Пелеш / фото Canva

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