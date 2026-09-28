Про цікавий маршрут розповіли на сторінці bomba_tour у тіктоці

Від замку з "Венздей" до легендарного Дракули

Першою зупинкою стане замок Кантакузіно – саме той, який багато хто впізнає за серіалом "Венздей". Тут знімали сцени академії Невермор, тому шанувальники серіалу зможуть побачити знайому локацію наживо. Однак приваблює замок не лише своєю кінематографічною історією: з його території відкриваються мальовничі панорами на Карпати.

Замок Кантакузіно / фото Costea Stefan

Далі маршрут веде до замку Бран, більш відомого як замок Дракули. Саме з цією старовинною фортецею пов'язують численні легенди про графа Дракулу. Всередині туристи можуть побачити старовинні кімнати, темні переходи та експозиції, присвячені легенді про вампіра. Атмосфера цього місця особливо пасує до подорожі напередодні Геловіну.

Замок Бран / фото Todor Bozhinov

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Третьою зупинкою стане замок Пелеш – один із найтехнологічніших замків свого часу. Вражає тут не лише зовнішній вигляд будівлі, а і розкішні інтер'єри. Всередині можна побачити зали з різьбленим деревом, мармуром і вітражами, які демонструють зовсім іншу сторону історичної Румунії.

Замок Пелеш / фото Canva

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