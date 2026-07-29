Города в Европе, где туристам не придется потратить целое состояние: 5 бюджетных направлений
В последние годы путешествия по миру стали значительно доступнее. Однако путешествие в Рим, Париж или Амстердам по карману не каждому туристу. Огорчаться не стоит, ведь не все города Европы одинаково дорогие – здесь есть бюджетные альтернативы, не требующие больших финансовых вложений.
Издание Travel Off Path рассказало о 5 малоизвестных городах Европы, которые точно подойдут для бюджетных путешественников или просто тех, кто не хочет тратить много денег, но стремится вырваться в отпуск в новое место.
Куда поехать в бюджетное путешествие по Европе?
1. Торунь, Польша
Большинство туристов никогда не слышали о средневековом польском Торуне на берегу Вислы. Старый город с его готической архитектурой и узкими улочками охраняется ЮНЕСКО. Городская ратуша – это настоящий шедевр, сохранившийся невредимым еще со времен средневековья.
Цены в городе приятно удивляют. Ночь в трехзвездочном отеле в Торуне стоит 50 – 90 долларов, а ужин у ресторанов обойдется в 10 – 18 долларов. Кофе и выпечка в кафе стоят около 3 – 6 долларов, пиво в баре – 3 – 5 долларов.
2. Тимишоара, Румыния
Тимишоара больше напоминает Австрию, а не Румынию. Здесь нет серых многоэтажек, вместо них – исторические здания, фасады в стиле барокко и набережная реки Бега. Цены в городе очень доступны:
- ночь в отеле стоит от 45 – 80 долларов;
- обед в ресторане – 8 – 15 долларов;
- поездка на такси по городу – 3 – 8 долларов.
3. Яйцо, Босния и Герцеговина
Яйцо – это живописный город в центре страны османской империи. Он славится каскадными водопадами, каменными мостами и красивой набережной. Также здесь есть средневековая крепость с видом на город.
Яйцо – одно из тех недооцененных мест, о которых, кажется, знают только боснийцы, по крайней мере, пока. Не удивляйтесь, если местные жители будут выглядеть искренне обескураженными, когда заметят путешествующего по городу туриста.
– пишет издание.
В Яйце можно заказать еду на вынос за 3 – 8 долларов или пообедать в ресторане за 6 – 12 долларов. Пиво в баре обойдется в 2 – 4 доллара, а вход в музей – 2 – 6 долларов.
4. Кавала, Греция
Кавала – самый недооцененный прибрежный город Греции с византийскими руинами, османским наследием и красивыми пляжами. Атмосфера здесь спокойна и идеально подходит для тихого отпуска. В местных тавернах туристы могут отведать невероятно вкусные свежие морепродукты и насладиться спокойствием.
Ночь в отеле в Кавале стартует от 70 – 120 долларов. Традиционные греческие гиросы стоят 5 – 10 долларов. Скромный ужин в ресторане обойдется в 12 – 20 долларов.
Кавала, Греция / Фото Depositphotos
5. Оренсе, Испания
Оренсе – это небольшой, но очень красивый город с термальными источниками. Кроме того, здесь есть прекрасно сохранившийся римский мост через реку Миньо и собор, возвышающийся над панорамой города. Цены в Оренсе ниже, чем в популярных городах Испании, поэтому поездка сюда по карману даже бюджетным туристам.
Не на все путешествия нужно откладывать деньги месяцами. Если знать, куда отправиться, можно получить яркие впечатления, не израсходовав все деньги мира.