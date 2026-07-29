Города в Европе, где туристам не придется потратить целое состояние: 5 бюджетных направлений

В последние годы путешествия по миру стали значительно доступнее. Однако путешествие в Рим, Париж или Амстердам по карману не каждому туристу. Огорчаться не стоит, ведь не все города Европы одинаково дорогие – здесь есть бюджетные альтернативы, не требующие больших финансовых вложений.

Издание Travel Off Path рассказало о 5 малоизвестных городах Европы, которые точно подойдут для бюджетных путешественников или просто тех, кто не хочет тратить много денег, но стремится вырваться в отпуск в новое место.

Куда поехать в бюджетное путешествие по Европе?

1. Торунь, Польша

Большинство туристов никогда не слышали о средневековом польском Торуне на берегу Вислы. Старый город с его готической архитектурой и узкими улочками охраняется ЮНЕСКО. Городская ратуша – это настоящий шедевр, сохранившийся невредимым еще со времен средневековья.

Цены в городе приятно удивляют. Ночь в трехзвездочном отеле в Торуне стоит 50 – 90 долларов, а ужин у ресторанов обойдется в 10 – 18 долларов. Кофе и выпечка в кафе стоят около 3 – 6 долларов, пиво в баре – 3 – 5 долларов.

Город Торунь в Польше / Фото Depositphotos

2. Тимишоара, Румыния

Тимишоара больше напоминает Австрию, а не Румынию. Здесь нет серых многоэтажек, вместо них – исторические здания, фасады в стиле барокко и набережная реки Бега. Цены в городе очень доступны:

ночь в отеле стоит от 45 – 80 долларов;

обед в ресторане – 8 – 15 долларов;

поездка на такси по городу – 3 – 8 долларов.

Красочная Тимишиора / Фото Depositphotos

3. Яйцо, Босния и Герцеговина

Яйцо – это живописный город в центре страны османской империи. Он славится каскадными водопадами, каменными мостами и красивой набережной. Также здесь есть средневековая крепость с видом на город.

Яйцо – одно из тех недооцененных мест, о которых, кажется, знают только боснийцы, по крайней мере, пока. Не удивляйтесь, если местные жители будут выглядеть искренне обескураженными, когда заметят путешествующего по городу туриста.

– пишет издание.

В Яйце можно заказать еду на вынос за 3 – 8 долларов или пообедать в ресторане за 6 – 12 долларов. Пиво в баре обойдется в 2 – 4 доллара, а вход в музей – 2 – 6 долларов.

Малоизвестный город Яйцо / Фото Travel Off Path

4. Кавала, Греция

Кавала – самый недооцененный прибрежный город Греции с византийскими руинами, османским наследием и красивыми пляжами. Атмосфера здесь спокойна и идеально подходит для тихого отпуска. В местных тавернах туристы могут отведать невероятно вкусные свежие морепродукты и насладиться спокойствием.

Ночь в отеле в Кавале стартует от 70 – 120 долларов. Традиционные греческие гиросы стоят 5 – 10 долларов. Скромный ужин в ресторане обойдется в 12 – 20 долларов.



Кавала, Греция / Фото Depositphotos

5. Оренсе, Испания

Оренсе – это небольшой, но очень красивый город с термальными источниками. Кроме того, здесь есть прекрасно сохранившийся римский мост через реку Миньо и собор, возвышающийся над панорамой города. Цены в Оренсе ниже, чем в популярных городах Испании, поэтому поездка сюда по карману даже бюджетным туристам.

Мост в Оренсе / Фото Depositphotos

Не на все путешествия нужно откладывать деньги месяцами. Если знать, куда отправиться, можно получить яркие впечатления, не израсходовав все деньги мира.