Белоснежная пустыня и казацкая история: 6 локаций на Днепропетровщине, которые удивят туристов

Днепропетровская область часто остается без внимания туристов. Но на самом деле этот регион способен удивить сочетанием индустриальной истории, живописных природных ландшафтов и атмосферных локаций для отдыха.

Украинские тревел-блогеры Макс Узол и Оля Манько исследовали Днепропетровскую область и поделились с 24 Каналом самыми интересными локациями, которые видели в регионе.

Что увидеть в Днепропетровской области?

1. Вольногорский карьер, город Вольногорск

По словам Оли Манько, своим белоснежным песком этот карьер напоминает Мальдивы.

Мы шли-шли, и конца-края не было. Впечатление, что это бесконечная белоснежная пустыня. Песочек нежнейший, вода прозрачная – ну что еще надо? Очень красиво! Правда, купаться там стоит осторожно, ведь это промышленный карьер, который после закрытия заполнился подземными водами,

– рассказала блогерша.

Дно карьера неровное, могут быть острые глыбы или остатки техники. Поэтому официально обустроенного пляжа здесь нет.



Отдыхающие на Вольногорском карьере / Фото "Агов"

2. Дача архитектора, поселок Днепровское

Это настоящий замок прямо в селе. Кажется, что здание сюда перенесли из сказки. Красоты этому месту добавляет пейзаж – рядом протекает река Днепр, которая по масштабу напоминает Черное море. К слову, с дачей архитектора связана очень щемящая история.

Когда-то в Днепровском очень способный архитектор, инженер Николай Хляпатура. Он был настолько талантлив, что мог бы сделать себе успешную карьеру в столице, но мужчина так сильно любил свою жену, которая работала на местном комбинате, что не захотел никуда переезжать. Остался в селе и пошел работать на тот же комбинат, где в конце концов и проработал всю жизнь.

Когда ему выделили землю возле Днепра, решил построить замок и, наконец, проявить свои творческие порывы. Он создавал этот дом 20 лет, но так и не успел достроить все запланированное.

Вход на дачу архитектора свободный, но по желанию можно оставить донат по QR-коду на входе.



Дача архитектора / Фото Суспільне

3. Ферма "Зеленый гай"

В 2019 году "Зеленый гай" открылся как ферма, сыроварня, место для отдыха, реабилитации людей и животных. Более тысячи спасенных животных с оккупированных территорий имели здесь временный приют. Около 500 – остались на постоянное проживание.

На ферме царит очень теплая атмосфера, которая действительно способствует восстановлению и физическому, и моральному. Особенно дружелюбны здесь овцы – к ним можно прямо в загон зайти.

Как указано на инстаграм-странице @sirovarnia_zeleniy_gai, посещение фермы возможно только по предварительной записи. Локация открыта с четверга по воскресенье с 10:00 по 16:00.

4. "Улитка-парк", село Сурско-Михайловка

Ферму открыли 5 лет назад, и сегодня здесь проводят экскурсии, где можно узнать все о нелегкой слизнячьей жизни. Улиток готовят с разными соусами, а посетителям предлагают дегустации этого деликатеса. Макс Узол советует заказать ассортимент и отмечает, что посетить ферму можно только по предварительной записи.

5. Казацкая церковь в Самаре

Это единственный в Украине сохранившийся деревянный девятикупольный храм, который, к тому же, входит в 100 лучших деревянных сооружений мира.

Вы читали "Собор" Олеся Гончара? Это его главный герой: именно о Троицком соборе и угрозе его уничтожения говорится в романе. Место с особой энергетикой и очень кинематографическое,

– рассказала Оля Манько.



Свято-Троицкий собор / Фото Andy Travel

6. Балка Сажевка, недалеко от села Старые Кодаки

Балка Сажевка – это невероятно красивый овраг длиной около 2 километров и с перепадом высоты до 40 метров. Впервые о балке упоминали еще в летописях 13 века. По преданию, здесь добывали сажу для изготовления пороха – отсюда и название Сажевка.

Тревел-богеров эта местность покорила своими пейзажами, масштабом и спокойствием.

Как пишет "Днепровская советчица", балка Сажевка имеет долгую историю – когда-то здесь был монастырь, Кодацкая крепость, которая стала одним из ключевых укреплений Запорожской Сечи, потом на этом месте строили промышленные предприятия и тому подобное. До сих пор в балке Сажевке можно увидеть руины из прошлых веков.



Уникальный овраг на Днепропетровщине / Фото Макса Узола и Ольги Манько

