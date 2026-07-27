Euronews Business проанализировал данные Eurostat, чтобы сравнить уровень цен в 7 популярных туристических странах Европы. Исследование основывается на средних показателях по странам, поэтому в отдельных туристических городах или курортах цены могут быть выше. В то же время оно позволяет понять, какие направления в целом наиболее доступны для путешественников.

Какая страна оказалась самой дешевой для отдыха?

По общему уровню цен самой выгодной страной среди семи испытуемых стала Турция. Для сравнения: если средний набор товаров и услуг в странах ЕС стоит 100 евро, то в Турции он обойдется всего в 59,6 евро . Это примерно на 40% дешевле среднего показателя Евросоюза.

Самой дорогой страной в рейтинге стала Франция, ведь аналогичный набор товаров и услуг стоит 100,3 евро. Далее расположились Италия (97,1), Испания (91,6), Греция (87,4), Португалия (86,6) и Хорватия (78,4).

Где дешевле всего жить в отелях и питаться в ресторанах?

Для туристов одним из самых важных показателей является стоимость проживания и питания. Именно поэтому Eurostat отдельно анализирует категорию "рестораны и гостиницы". Самой дорогой страной по этим расходам стала Франция с индексом цен 116.

Второе место заняла Италия – 110,8. Наилучшее же соотношение цен предлагает Португалия . Там аналогичный набор ресторанных и гостиничных услуг стоит всего 73,6 евро, что на 26,4% дешевле среднего показателя ЕС. Также доступна Турция с индексом 78,3. В Хорватии показатель составляет 89,6, в Греции – 86,1, а в Испании – 85,4.

В каких странах самые дорогие продукты и алкоголь?

Цены на продукты в большинстве стран отличаются незначительно. Исключением стала Турция, где продуктовая корзина стоит всего 75,6 евро против средних 100 евро в ЕС. Самые дорогие продукты оказались во Франции – 107,9 евро. Испания стала единственной страной, где цены также ниже среднего показателя ЕС – 94,6 евро.

В других государствах они лишь чуть-чуть превышают европейский уровень. Совершенно иная ситуация с алкогольными напитками. Несмотря на низкие цены, именно Турция стала самой дорогой страной для покупки алкоголя. Индекс цен здесь достиг 210,2, что более чем в два раза превышает средний показатель ЕС.

На втором месте по дороговизне оказалась Греция (154), далее Хорватия (133,9). Самые низкие цены на алкоголь зафиксировали в Италии – 81,9. Также ниже среднеевропейских они остаются в Испании (90,1), тогда как во Франции и Португалии почти соответствуют среднему уровню.

Кроме того, Турция имеет самые низкие цены на табачные изделия и общественный транспорт среди всех изучаемых стран. Цены на морепродукты в популярных туристических направлениях Южной Европы отличаются незначительно – от 95,4 евро в Португалии до 112,7 евро в Греции.