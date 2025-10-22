Фонтан Треви скрывает изюминку, о которой мало кто знает – особенно привлекательную для влюбленных
- Ежегодно из фонтана Треви в Риме добывают более миллиона евро монетами, ведь туристы верят, что бросание монеток приносит удачу и любовь.
- Но мало кто знает, что возле фонтана Треви в Риме еще есть "фонтан влюбленных", окутанный легендой о том, как обеспечить верность и любовь на всю жизнь.
Фонтан Треви – одна из самых известных достопримечательностей Рима, которая ежедневно привлекает тысячи туристов со всего мира. Это настоящий шедевр барочной архитектуры, который возводили 30 лет в XVIII веке.
А еще с ним связаны несколько интересных легенд. О бросании монеток в воду, видимо, слышали все – но есть еще одна, даже интереснее. 24 Канал благодаря Turismo Roma расскажет о ней подробнее.
Фонтан Треви скрывает волшебную деталь: почему о ней стоит знать влюбленным?
Фонтан Треви в сердце Рима увенчивает акведук Aqua Virgo, который поставлял воду в Древний Рим еще с 19 года до нашей эры. Он большой, красивый, украшен скульптурами и окружен аллегориями стихий. Композиция символизирует власть воды.
Тысячи людей приходят сюда ради наслаждения наблюдения, а еще – чтобы бросить монетку. Как отмечает портал scopriroma, эта легенда давняя, но гиперпопулярной стала с 1954 года после фильма "Три цента в фонтане Треви".
Теперь многие люди верят, что если бросить одну монету в фонтан, то вернешься в Рим, когда две – найдешь любовь в Италии, а если три – то быстро вступишь в брак с тем человеком. К слову, только представьте себе масштабы, ежегодно из фонтана добывают более миллиона евро в монетах.
Но мало кто знает, что есть еще одна интересная легенда. По правую сторону от главного фонтана есть прямоугольная чаша с двумя тонкими ручьями воды – эта ниша известна как фонтан влюбленных. И вот легенда говорит, что пары, которые пьют воду из этого фонтана, остаются верными и влюбленными на всю жизнь.
Интересная, хоть и малоизвестная, особенность фонтана Треви в Риме: смотрите видео anna.guide.rome
По преданию, девушка приводила сюда своего любимого перед разлукой, когда тот отправлялся в войско, и они вместе пили воду из бокала – и не простого, а такого, из которого никогда раньше не пили. После этого бокал разбивали, чтобы из него больше никто и не пил, и это символизировало вечную любовь именно в этой паре.
Многие туристы приходят сюда и сегодня, чтобы выпить воды и приобщиться к легенде. А некоторые даже делают здесь предложение. Поэтому фонтан Треви – это не просто памятник архитектуры, но и символ вечности, любви и надежды.
Когда лучше всего ехать в Рим, да и вообще в Италию?
В высокий сезон, с апреля по октябрь, улицы популярных городов Италии, как Рим или Венеция, переполнены толпами. Если это вас не останавливает – вы получите хороший бонус в виде хорошей погоды.
Но если вы ищете тихого и более насыщенного событиями отдыха, то выбирайте для Италии "секретный сезон" с ноября по март. Ведь в это время знаковые места, например художественные галереи Флоренции, исторические достопримечательности Рима и живописные городки Амальфийского побережья, становятся куда более доступными.
