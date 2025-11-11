И в Милан не надо ехать: где в Украине расположен один из самых красивых пассажей
- Пассаж в Одессе, расположенный на пересечении улиц Дерибасовской и Преображенской, является архитектурной жемчужиной, построенной в 1899 году в стиле неоренессанса с элементами барокко.
- Этот многофункциональный комплекс вмещает магазины, кафе, офисы и музей, и привлекает тысячи туристов и местных жителей, ведь является символом культурного богатства Одессы.
Одесса – город, известный колоритом и архитектурой. И вот среди нее есть настоящая жемчужина для ценителей сочетания красоты и отдыха.
Речь идет о легендарном Пассаже. И 24 Канал со ссылкой на 048.ua расскажет о нем подробнее.
Пассаж Одессы: почему это самая красивая галерея страны, которую стоит посетить каждому туристу?
Пассаж в Одессе считают одним из самых красивых в Украине. Более того – он ни в чем не уступает европейским галереям, считая и пассажи в самом Милане.
Это сооружение расположено в самом сердце Одессы, на пересечении улиц Дерибасовской и Преображенской. Пассаж собирает тысячи туристов ежегодно, и еще больше местных, предлагая не только шопинг, но и возможность окунуться в атмосферу истории и роскоши.
Пассаж в Одессе построен в 1899 году по заказу одесского купца Моисея Менделевича. Архитекторами стали Лев Влодек и Семен Ландесман. Они использовали стиль неоренессанса с элементами барокко, поражающий изяществом лепнины, скульптурных композиций, мраморных лестниц и витражей.
Как отмечает dumskaya, 23 января 2025 года одесскому Пассажу исполнилось 125 лет. К сожалению, из-за войны эту дату масштабно не отмечали.
Уникальность Пассажа дополняет внутренняя стеклянная крыша, что создает сказочный свет и круглогодичный комфорт для посетителей. Поэтому Пассаж изначально трансформировался не просто в торговую галерею, а в многофункциональное пространство.
Волшебный Пассаж Одессы: смотрите видео pishli.podivimos
Здесь расположены магазины искусства и моды, кафе, офисы и даже музей. Уже более века этот комплекс является символом Одессы, демонстрируя изящество и становление культуры города.
А посетители могут насладиться шопингом, сделать замечательные фотографии и почувствовать атмосферу эпохи и культурное богатство Одессы. Эта локация всегда оставляет яркие воспоминания.
Какие еще интересные туристические локации в Одессе стоит посетить?
Потемкинская лестница. Это один из символов Одессы и известная архитектурная достопримечательность. Возведенная в 1837 году, лестница поражает величием и историей, связанной с обороной города.
Одесский оперный театр. Его небезосновательно считают одним из самых красивых театров мира. Театр построен в стиле неоренессанса с элементами барокко, с величественным интерьером и акустикой.
