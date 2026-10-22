Заоблачные цены, мурашник из туристов и ужасная погода: города, куда лучше не ехать этой зимой

Зимнее путешествие может подарить сказочную атмосферу с красивыми рождественскими ярмарками. Но не каждый популярный город оправдывает ожидания в холодное время года. Где-то цены на жилье взлетают до небес, где-то улицы переполнены туристами даже зимой, а в других местах все планы портит погода. Поэтому перед бронированием билетов стоит знать, какие города лучше оставить для другого сезона.

Ожидания и реальность зимнего отпуска могут кардинально отличаться. Поэтому, чтобы не разочароваться, лучше избегать некоторых городов. Travel Off Path назвал 4 города, куда не стоит ехать этой зимой.

Куда эксперты не советуют ехать в отпуск этой зимой?

Гальштат, Австрия

В соцсетях Гальштат показывают как тихий заснеженный городок посреди гор. Но на самом деле атмосфера здесь совсем не такая спокойная. Туристов настолько много, что приходится стоять в очереди, чтобы сфотографироваться на фоне заснеженного озера и церкви. Улицы Гальштата зимой заполнены туристами, поэтому здесь приходится буквально пробираться сквозь толпу.

Чтобы избежать скопления людей, лучше запланировать поездку в город Кольмар во Франции. Здесь тоже очень красиво, но просторнее.

Знаменитая панорама Гальштата / Фото POH Tong

Аспен, США

Катание на лыжах никогда не было дешевым развлечением, но американский горнолыжный курорт Аспен выходит за пределы разумного. Стоимость дневного ски-пасса часто начинается от 300 долларов, а простой бургер может обойтись в 50 долларов. При этом инфраструктура курорта уже довольно изношена и не соответствует статусу "курорта для миллионеров".

Киото, Япония

Некоторые путешественники, мечтающие посетить Киото, специально откладывают поездку на зиму в надежде избежать толп туристов и насладиться атмосферой древних храмов в тишине. На самом деле Киото переживает серьезный туристический бум, поэтому иностранцев много не только весной, когда цветут сакуры, но и в другие времена года.

Эксперты советуют вместо Киото отправиться в Канадзаву, которая предлагает ту же традиционную атмосферу, но без чрезмерного количества туристов.

Зима в Киото / Фото Depositphotos

Амстердам, Нидерланды

Зимой в Амстердаме погода совсем не праздничная – вместо снега здесь идет дождь и дует пронизывающий холодный ветер. Поэтому на сказочную атмосферу здесь рассчитывать не стоит. Еще больше усугубляют ситуацию антитуристические лозунги по всему городу. Местные жители устали от иностранцев и не боятся открыто об этом говорить. Кроме того, цены на проживание в столице Нидерландов в новогодний период неоправданно растут.

Вместо Амстердама лучше запланировать поездку в Вену, которая сияет тысячами огней, славится рождественскими ярмарками и вкусным глинтвейном.