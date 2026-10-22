Заоблачные цены, мурашник из туристов и ужасная погода: города, куда лучше не ехать этой зимой
Зимнее путешествие может подарить сказочную атмосферу с красивыми рождественскими ярмарками. Но не каждый популярный город оправдывает ожидания в холодное время года. Где-то цены на жилье взлетают до небес, где-то улицы переполнены туристами даже зимой, а в других местах все планы портит погода. Поэтому перед бронированием билетов стоит знать, какие города лучше оставить для другого сезона.
Ожидания и реальность зимнего отпуска могут кардинально отличаться. Поэтому, чтобы не разочароваться, лучше избегать некоторых городов. Travel Off Path назвал 4 города, куда не стоит ехать этой зимой.
Куда эксперты не советуют ехать в отпуск этой зимой?
Гальштат, Австрия
В соцсетях Гальштат показывают как тихий заснеженный городок посреди гор. Но на самом деле атмосфера здесь совсем не такая спокойная. Туристов настолько много, что приходится стоять в очереди, чтобы сфотографироваться на фоне заснеженного озера и церкви. Улицы Гальштата зимой заполнены туристами, поэтому здесь приходится буквально пробираться сквозь толпу.
Чтобы избежать скопления людей, лучше запланировать поездку в город Кольмар во Франции. Здесь тоже очень красиво, но просторнее.
Аспен, США
Катание на лыжах никогда не было дешевым развлечением, но американский горнолыжный курорт Аспен выходит за пределы разумного. Стоимость дневного ски-пасса часто начинается от 300 долларов, а простой бургер может обойтись в 50 долларов. При этом инфраструктура курорта уже довольно изношена и не соответствует статусу "курорта для миллионеров".
Киото, Япония
Некоторые путешественники, мечтающие посетить Киото, специально откладывают поездку на зиму в надежде избежать толп туристов и насладиться атмосферой древних храмов в тишине. На самом деле Киото переживает серьезный туристический бум, поэтому иностранцев много не только весной, когда цветут сакуры, но и в другие времена года.
Эксперты советуют вместо Киото отправиться в Канадзаву, которая предлагает ту же традиционную атмосферу, но без чрезмерного количества туристов.
Амстердам, Нидерланды
Зимой в Амстердаме погода совсем не праздничная – вместо снега здесь идет дождь и дует пронизывающий холодный ветер. Поэтому на сказочную атмосферу здесь рассчитывать не стоит. Еще больше усугубляют ситуацию антитуристические лозунги по всему городу. Местные жители устали от иностранцев и не боятся открыто об этом говорить. Кроме того, цены на проживание в столице Нидерландов в новогодний период неоправданно растут.
Вместо Амстердама лучше запланировать поездку в Вену, которая сияет тысячами огней, славится рождественскими ярмарками и вкусным глинтвейном.