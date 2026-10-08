24 Канал исследовал, на что могут рассчитывать туристы в трех популярных направлениях для отдыха у моря: в Болгарии, Польше и Португалии.

Какой будет вода на болгарских курортах?

В Болгарии температура моря в октябре в среднем держится на отметке 19 градусов. По данным Sea Temperature Info, самая теплая вода в этот период наблюдается в Резово в среднем 19,2 градуса. Немного ниже показатели в Силистаре 19,1 градуса, а в Дюнах, Аркутино и Несебре средняя температура воды составляет около 19 градусов.

В Болгарии в октябре температура в среднем держится на отметке 19 градусов / фото Canva

На некоторых курортах максимальная температура воды в октябре зафиксирована на уровне 22 – 23 градусов. Однако это не означает, что именно такая будет вода на протяжении всего отдыха. Средние показатели остаются значительно ниже привычных летних температур.

Самая холодная вода в Болгарии в этот период наблюдается в районе Крапеца – в среднем 18,2 градуса. Поэтому рассчитывать на стабильно теплое море, как в разгар сезона, не стоит.

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Что ждет туристов на польском побережье?

Совершенно иную картину показывает прогноз для Гданьска. По данным Weather / Climate, в начале октября температура воздуха здесь может достигать 18 градусов, однако далее ожидается постепенное похолодание. Местами днем прогнозируют всего 13 – 14 градусов.

В октябре температура в Гданьске может составлять всего 13 – 14 градусов / фото Canva

Погода не будет полностью пасмурной: в прогнозе много солнечных периодов, а осадки ожидаются примерно в один из дней. Для обычной осенней поездки такая погода может быть вполне комфортной.

Почему в Португалии пляжный отдых уже стоит под вопросом?

В октябре погода в Португалии становится более переменчивой. На севере страны температура может опускаться до 12 градусов, а в Порту ожидается около 10 дождливых дней в месяц. На юге теплее: в Алгарве дневная температура может достигать 25 градусов, однако и там возможны ливни.

В Алгарве дневная температура может достигать 25 градусов, однако и там возможны ливни / фото Canva

Поэтому для туристов, которые едут именно ради теплого моря, октябрь уже не самый надежный вариант. Это фактически последний шанс для пляжного отдыха перед зимой, а купаться комфортно будет далеко не каждый день.