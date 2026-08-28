Австралия или Таиланд: куда сейчас едут отдыхать поколение Z и миллениалы

Исследование специалистов по молодежному туризму выявило различия между туристическими направлениями, которые выбирают представители поколения Z и миллениалы. На выбор путешественников существенное влияние оказывают уровень доходов, визовые возможности и социальные сети.

Исследование Adventure360 показало, что туристические привычки поколения Z и миллениалов различаются не только в деталях, но и в самой логике выбора отдыха, пишет Euronews.

Молодые путешественники чаще ориентируются на тренды, бюджет и социальные сети, тогда как старшие более охотно платят больше за комфорт и популярные направления.

Почему поколение Z тяготеет к трендам и более дешевым направлениям?

В списке любимых стран поколения Z оказались Таиланд, Камбоджа, Лаос, Вьетнам и Новая Зеландия. Часть этих направлений стала популярной благодаря вирусным видео в соцсетях, а Новая Зеландия дополнительно привлекает молодежь рабочей визой для людей в возрасте от 18 до 35 лет.

Эксперты отметили, что для поколения Z все чаще решающими факторами становятся не только цена, но и ощущение "небанальности" маршрута. Именно поэтому молодые туристы готовы выбирать менее очевидные места вместо переполненных локаций, если видят там больше пространства, свободы и шансов на яркий контент.

Поколение Z гораздо чаще обращает внимание на то, что сейчас в тренде и что реально доступно,

– отметила эксперт Adventure360 Джейн Маклеллан-Грин.

Молодые путешественники все чаще стремятся избегать толп. По данным Skyscanner, 76% представителей поколения Z готовы выбрать менее известное направление вместо популярного, 51% уже планировали более спокойное путешествие из-за скопления туристов, а каждому третьему толпы уже портили отдых.

Это хорошо объясняет, почему молодежь с большим энтузиазмом обращает внимание на места, которые еще не превратились в массовый туристический магнит. Для них путешествие все чаще означает не только "увидеть обязательное", но и поехать туда, где можно прочувствовать атмосферу места без постоянного шума и очередей.

Именно стремление избежать переполненных мест стало одним из самых весомых факторов при выборе отпуска для поколения Z.

Почему миллениалы отличаются в выборе отдыха?

Миллениалы чаще выбирают более дорогие и уже хорошо известные направления. В их списке оказались Австралия, Япония, Греция и Исландия, тогда как часть стран, популярных среди поколения Z, в этот список не вошла.

Джейн Маклеллан-Грин объяснила разницу просто: для молодых путешественников даже обычный кофе в Рейкьявике может показаться слишком дорогим, тогда как миллениалы за такую же сумму гораздо охотнее соглашаются заплатить. Именно поэтому бюджет, визовые возможности и ценовые ожидания все сильнее разводят туристов разных поколений в разные стороны.

В десятку стран, которые выбирают зумеры, входят Таиланд, Австралия, Индонезия, Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Перу, Филиппины, Новая Зеландия, Марокко. А вот десятка миллениалов несколько отличается. В список вошли: Австралия, Таиланд, Филиппины, Япония, Индонезия, Перу, Марокко, Греция, Исландия, Вьетнам.