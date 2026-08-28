Дослідження Adventure360 показало, що туристичні звички покоління Z і міленіалів розходяться не лише в деталях, а й у самій логіці вибору відпочинку, пише Euronews.

Молодші мандрівники частіше орієнтуються на тренди, бюджет і соцмережі, тоді як старші охочіше платять більше за комфорт і популярні напрями.

Чому покоління Z тягнеться до трендів і дешевших напрямків?

У списку улюблених країн покоління Z опинилися Таїланд, Камбоджа, Лаос, В’єтнам і Нова Зеландія. Частина цих напрямків стала популярною завдяки вірусним відео в соцмережах, а Нова Зеландія додатково приваблює молодь робочою візою для людей віком від 18 до 35 років.

Експерти зазначили, що для покоління Z все частіше вирішальними стають не тільки ціна, а й відчуття "небанальності" маршруту. Саме тому молоді туристи готові обирати менш очевидні місця замість переповнених локацій, якщо бачать там більше простору, свободи й шансів на яскравий контент.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Покоління Z значно частіше звертає увагу на те, що зараз у тренді та що реально доступно,

– зазначила експертка Adventure360 Джейн Маклеллан-Грін.

Молодші мандрівники дедалі частіше хочуть уникати натовпів. За даними Skyscanner, 76% представників покоління Z готові вибрати менш відомий напрямок замість популярного, 51% уже планували спокійнішу подорож через скупчення туристів, а кожному третьому натовпи вже псували відпочинок.

Це добре пояснює, чому молодь охочіше дивиться в бік місць, які ще не перетворилися на масовий туристичний магніт. Для них подорож усе частіше означає не тільки "побачити обов’язкове", а й поїхати туди, де можна відчути місце без постійного галасу й черг.

Саме уникнення переповнених локацій стало одним із найсильніших факторів у виборі відпустки для покоління Z.

Чим міленіали відрізняються у виборі відпочинку?

Міленіали частіше обирають дорожчі та вже добре відомі напрямки. У їхньому переліку опинилися Австралія, Японія, Греція та Ісландія, тоді як частина країн, популярних серед покоління Z, до цього списку не увійшла.

Джейн Маклеллан-Грін пояснила різницю просто: для молодших мандрівників навіть звичайна кава в Рейк’явіку може здатися надто дорогою, тоді як міленіали за таку ж суму значно легше погоджуються заплатити. Саме через це бюджет, візові можливості та цінові очікування дедалі сильніше розводять туристів різних поколінь у різні боки.

До десятки країн, які обирають зумери входять Таїланд, Австралія, Індонезія, В’єтнам, Камбоджа, Лаос, Перу, Філіппіни, Нова Зеландія, Марокко. А от десятка міленіалів дещо відрізняється. До списку увійшли: Австралія, Таїланд, Філіппіни, Японія, Індонезія, Перу, Марокко, Греція, Ісландія, В’єтнам.