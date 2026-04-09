В этом городе люди вынуждены жить в пещерах, чтобы спасаться от 50-градусной жары

В сердце австралийской глубинки, аж в почти 850 километрах к северу от Аделаиды, стоит город, который сверху не увидишь. Это Кубер-Педи – так его назвали аборигены.

На языке аньяматана kupa piti означает "белый человек в норе", и это крайне метко. Со ссылкой на going.com рассказываем об этом подробнее.

Церковь, отель, кладбище – все под землей: почему Кубер-Педи в Австралии не похож ни на один город?

Около 60% жителей этого города в Австралии, Кубер-Педи, живут в подземных домах – дагаутах (dugouts). Причина проста и беспощадна – жара.

Летом температура здесь регулярно превышает 50 градусов в тени, но, собственно, естественной тени в Кубер-Педи почти нет. Дело в том, что это пустыня, над землей нет деревьев, нет травы – есть только раскаленный песок, каменные холмы и тысячи шурфов.

И это последнее объясняет, почему здесь живут люди – из-за добычи опалов. Сейчас Кубер-Педи называют "опаловой столицей мира". Австралия добывает более 90% всех мировых запасов этого минерала, а в упомянутом городе добывают больше всего по массе в стране, как пишет gemsociety.org.

Постоянное население города – около 2500 человек, и оно чрезвычайно пестрое, здесь живут представители более 45 национальностей. Им, кстати, довольно неплохо здесь под землей, безразлично к аду наверху. Ведь стабильная температура не на поверхности держится где-то около отметки в 25 градусов.

Перші "підземні люди" у Кубер-Педі з'явилися під час Першої світової війни, як пишуть на cooberpedy.com. Це були молоді солдати, що повернулися з фронту і шукали удачі у пошуках опалів, а згодом просто залишалися жити у вирубаних шахтах.

Первые "подземные люди" в Кубер-Педи появились во время Первой мировой войны, как пишут на cooberpedy.com. Это были молодые солдаты, вернувшиеся с фронта и искавшие удачи в поисках опалов – они впоследствии просто оставались жить в вырубленных шахтах.

Сегодня под землей расположены не только жилые дома, но и отели, магазины, церкви и кладбище, музеи, даже кемпинг. При этом знаменитый "подземный дом Фей" – дагаут 1970-х с комнатами, вырезанными в холме – открыт для туристов.

Также туристам предлагают так называемый нооглинг – самостоятельный поиск опалов в отвалах породы. Правила просты: отвалы – общественные, поэтому найденный камень – ваш. И некоторые туристы действительно находят драгоценности.

Также популярен кинодром на открытом воздухе – один из немногих в Австралии, где реально просят оставить взрывчатку дома, ведь вокруг буквально везде незакрытые шахты. Лучшее время для поездки сюда – с апреля по октябрь.

