24 градуса, теплое море и недорогие отели: где в октябре еще можно застать настоящее лето

Пока одни уже достают теплые куртки и планируют осенние поездки ради золотой листвы, другие еще могут успеть на пляжный отдых. На одном из средиземноморских побережий осенью сохраняется теплая погода, море остается пригодным для купания, а цены после окончания высокого сезона заметно снижаются.

Об этом малоизвестном многим туристам направлении рассказало издание Travel Off Path.

Куда отправиться, чтобы застать море без летнего ажиотажа?

Речь идет о Ксамиле на южном побережье Албании. Курорт расположен на берегу Ионического моря и славится прозрачной голубой водой, пляжами и окружающими зелеными горами. В июле и августе здесь очень много туристов, работают пляжные клубы, а побережье заполнено шезлонгами.

Зато в начале октября на курорте становится значительно спокойнее. Днем температура держится около 24 градусов, а вода сохраняет летнее тепло. Поэтому начало октября еще подходит для пляжного отдыха.

Море в октябре еще достаточно теплое для купания / фото Canva

Как добраться до этого побережья?

Один из самых простых вариантов – прилететь на греческий остров Корфу, а оттуда отправиться на пароме в Албанию. Путь занимает примерно от 30 до 60 минут. Также можно прилететь в Тирану, арендовать автомобиль и отправиться на юг страны. По дороге туристы могут увидеть горные пейзажи побережья.

Атмосфера отдыха в Ксамили: смотреть видео

Сколько стоит отдых у моря?

По окончании летнего сезона цены на проживание здесь снижаются. Номер в отеле у моря осенью можно найти примерно за 35 – 60 долларов за ночь. Остальные расходы также остаются относительно невысокими:

обед из морепродуктов 8 – 12 долларов;

пиво или эспрессо 1,50 – 2,50 доллара;

традиционный завтрак 4 – 6 долларов.

Недалеко от Ксамиля расположен Национальный парк Бутринти с древнегреческими, римскими и венецианскими достопримечательностями.

Когда лучше ехать, чтобы курорт не оказался закрытым?

Для поездки стоит выбирать первые две недели октября. В это время туристов уже меньше, но погода еще остается теплой. С конца октября курорт постепенно готовится к зимнему сезону: пляжные клубы закрываются, часть туристической инфраструктуры прекращает работу, а погода становится прохладнее и дождливее. Поэтому тем, кто хочет совместить теплое море, спокойные пляжи и более низкие цены, стоит обратить внимание именно на начало октября.