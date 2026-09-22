Об этом малоизвестном многим туристам направлении рассказало издание Travel Off Path.
Куда отправиться, чтобы застать море без летнего ажиотажа?
Речь идет о Ксамиле на южном побережье Албании. Курорт расположен на берегу Ионического моря и славится прозрачной голубой водой, пляжами и окружающими зелеными горами. В июле и августе здесь очень много туристов, работают пляжные клубы, а побережье заполнено шезлонгами.
Зато в начале октября на курорте становится значительно спокойнее. Днем температура держится около 24 градусов, а вода сохраняет летнее тепло. Поэтому начало октября еще подходит для пляжного отдыха.
Море в октябре еще достаточно теплое для купания / фото Canva
Как добраться до этого побережья?
Один из самых простых вариантов – прилететь на греческий остров Корфу, а оттуда отправиться на пароме в Албанию. Путь занимает примерно от 30 до 60 минут. Также можно прилететь в Тирану, арендовать автомобиль и отправиться на юг страны. По дороге туристы могут увидеть горные пейзажи побережья.
Атмосфера отдыха в Ксамили: смотреть видео
Сколько стоит отдых у моря?
По окончании летнего сезона цены на проживание здесь снижаются. Номер в отеле у моря осенью можно найти примерно за 35 – 60 долларов за ночь. Остальные расходы также остаются относительно невысокими:
- обед из морепродуктов 8 – 12 долларов;
- пиво или эспрессо 1,50 – 2,50 доллара;
- традиционный завтрак 4 – 6 долларов.
Недалеко от Ксамиля расположен Национальный парк Бутринти с древнегреческими, римскими и венецианскими достопримечательностями.
Когда лучше ехать, чтобы курорт не оказался закрытым?
Для поездки стоит выбирать первые две недели октября. В это время туристов уже меньше, но погода еще остается теплой. С конца октября курорт постепенно готовится к зимнему сезону: пляжные клубы закрываются, часть туристической инфраструктуры прекращает работу, а погода становится прохладнее и дождливее. Поэтому тем, кто хочет совместить теплое море, спокойные пляжи и более низкие цены, стоит обратить внимание именно на начало октября.