Круизные компании постепенно меняют привычный формат шведских столов на борту. Об одной из таких особенностей рассказало британское издание Express, обратив внимание на то, как новый подход влияет на размер порций и количество еды, которое пассажиры оставляют на тарелках.

Почему пассажиры больше не накладывают еду самостоятельно?

На части круизных лайнеров блюда размещают за защитными экранами, а еду пассажирам выдают члены экипажа. Такой формат вводят, прежде всего, из соображений гигиены. Рядом с едой находятся лишь несколько сотрудников, которые пользуются порционными ложками. Экипаж также работает в чистых перчатках и использует чистую посуду. Это должно снизить риск загрязнения еды, если кто-то из пассажиров чувствует себя плохо.

Но есть и другое следствие такого подхода: люди уже не могут самостоятельно накладывать себе на тарелку огромное количество разных блюд. Когда пассажир сам набирает еду, он может взять больше, чем в итоге съест. Например, взять сразу несколько разных блюд, попробовать по несколько кусочков, а остальное оставить.

Если же еду раздает сотрудник, размер первой порции определяет именно он. При этом пассажир не теряет возможности поесть вволю: если еды мало, можно снова подойти к буфету и попросить добавку. То есть ограничений на количество походов за едой нет.

Какие круизные компании уже изменили формат буфета?

Среди круизных линий, где буфет обслуживает экипаж, Express называет Disney Cruise Line, Marella Cruises и Holland America Line. Некоторые компании применяют такой формат только на отдельных судах. Например, Princess Cruises предлагает обслуживание экипажем на некоторых лайнерах, в частности на Sun Princess.

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Но пассажирам стоит учитывать еще одну особенность круизного питания, особенно в день посадки. Многие люди после прибытия на лайнер сразу направляются к бассейну или в основной буфет, пока ждут, когда каюты будут готовы. Из-за этого эти места быстро переполняются.

Если на корабле есть несколько заведений общественного питания, можно обратить внимание на другие варианты, которые входят в стоимость круиза. Они могут быть значительно менее людными, поэтому первый обед на борту не обязательно проводить в самом переполненном буфете.