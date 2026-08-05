Где во Львове спастись от жары: только местные знают о бесплатной купальне с водой температурой до +10

Когда летом асфальт раскаляется, а найти прохладное место в городе становится все сложнее, стоит обратить внимание на малоизвестные места. Одна из них спряталась возле Высокого Замка, где даже в самые жаркие дни температура воды не превышает 8 – 10 градусов.

Большинство львовян знают купель у источника Пречистой Девы Марии как место, где зимой собираются любители зимнего купания. Однако это место открыто круглый год, а летом оно становится настоящим спасением от жары. Источник расположен недалеко от Высокого Замка, почти в центре Львова, поэтому добраться сюда можно как пешком, так и на автомобиле.

Как рассказывала в своем инстаграме организатор женских бань Марта Метелюк, в этом месте чисто, уютно и приятно находиться. В то же время стоит быть готовыми к очень холодной воде даже в разгар лета, ведь ее температура в течение года держится на уровне около 8 – 10 градусов.

Как выглядит купель / инстаграм mmetelyuk

Что находится возле купели?

Источник Пречистой Девы Марии обустроен для комфортного посещения. Рядом с купелью есть поручни для безопасного погружения, скамейки, раздевалка, турник для разминки и место для обливания. У самого источника люди также набирают питьевую воду. Место поддерживает сообщество "Замковые моржи", которое много лет ухаживает за территорией и помогает поддерживать ее в надлежащем состоянии.

Наибольшую популярность купель приобретает зимой, когда сюда приходят любители моржевания. Если же вы решите окунуться в ледяную воду, стоит помнить советы опытных моржей: первое погружение должно быть недлительным, после него нужно быстро вытереться, надеть теплую одежду и выпить горячего чая. Также они подчеркивают, что употреблять алкоголь до или после купания нельзя.

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