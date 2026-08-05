Більшість львів'ян знають купіль біля джерела Пречистої Діви Марії як місце, де взимку збираються любителі моржування. Однак ця локація відкрита протягом усього року, а влітку вона стає справжнім порятунком від спеки. Розташоване джерело неподалік Високого Замку, майже у центрі Львова, тож дістатися сюди можна як пішки, так і автомобілем.

Як розповідала у своєму інстаграмі організаторка жіночих лазень Марта Метелюк, на цій локації чисто, охайно та приємно перебувати. Водночас варто бути готовими до дуже холодної води навіть у розпал літа, адже її температура протягом року тримається на рівні близько 8 – 10 градусів.

Як виглядає купіль / інстаграм mmetelyuk

Що є біля купелі?

Джерело Пречистої Діви Марії облаштоване для комфортного відвідування. Поруч із купіллю є поручні для безпечного занурення, лавки, роздягальня, турнік для розминки та місце для обливання. Біля самого джерела люди також набирають питну воду. Локацію підтримує спільнота "Замкові моржі", яка багато років доглядає територію та допомагає утримувати її в належному стані.

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Найбільшої популярності купіль набуває взимку, коли сюди приходять любителі моржування. Якщо ж ви вирішите зануритися у крижану воду, варто пам'ятати поради досвідчених моржів: перше занурення має бути нетривалим, після нього потрібно швидко витертися, одягнути теплий одяг та випити гарячого чаю. Також вони наголошують, що вживати алкоголь до або після купання не можна.

Адреса розташування локації: дивитись на картах